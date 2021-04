Age of Empires 2 bekommt neue Erweiterung und AoE3 neue Zivilisation

Age of Empires 2 Definitve Edition - (C) Microsoft

World’s Edge, der Entwickler von Age of Empires 4 und der auch die älteren Teile als Definitive Edition herausgebracht hat, wird nicht müde neuen Content zu liefern. Im Age of Empires-Fan-Event gab es nicht nur frische AoE4-News, sondern auch neuen Content für Age of Empires 2 und 3.

Neue Erweiterung für Age of Empires 2: DE

Age of Empires 2: Definitive Edition erhält seine zweite vollwertige Erweiterung. In „Dawn of the Dukes“ bereist man die Schlachtfelder von Osteuropa, bereits diesen Sommer.

Es gibt nicht viele Informationen darüber, was die Erweiterung mit sich bringen wird, aber eine neue Kampagne ist eine Selbstverständlichkeit, während neue Zivilisationen ebenfalls sehr wahrscheinlich sind. Darüber hinaus wird das Spiel später in diesem Jahr ein weiteres Update erhalten, das Koop hinzufügen wird. Dies wird eine Premiere für die Serie sein (und könnte Hinweise auf Dinge geben, die später in diesem Jahr in Age of Empires 4 kommen werden).

Spezifische Kampagnenmissionen und historische Schlachten werden von den Entwicklern für die Koop-Unterstützung wohl ausgewählt. Ob dies auch für den Multiplayer präsentieren wird, bleibt abzuwarten.

Inhaltsupdate für Age of Empires 3: DE

Auch Age of Empires 3: Definitive Edition wird nicht vergessen. Das neue Inhaltsupdate erscheint am 13. April und wird die Vereinigten Staaten als neue Zivilisation hinzufügen. Darüber hinaus werden neun neue Einheiten, ein neuer Mechaniker, ein neuer Entdecker und eine neue Heimatstadt hinzukommen. Spieler, die innerhalb eines begrenzten Zeitraums eine Community-Herausforderung im Spiel abgeschlossen haben, können das Update kostenlos anfordern. Alternativ kann es für 4,99 Euro erworben werden.

Inzwischen wurde auch bestätigt, dass eine Erweiterung für Age of Empires 3: Definitive Edition ebenfalls in Arbeit ist. Es wird später in diesem Jahr veröffentlicht und wird dem Spiel afrikanische Zivilisationen hinzufügen, aber darüber hinaus sind Details dazu vorerst rar.

Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Empire 3: Definitive Edition sind beide auf dem PC (Microsoft Store, Steam) verfügbar.