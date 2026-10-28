Silent Hill 1 Remake soll schon 2027 erscheinen: Erste Darstellerinnen sind offenbar gefunden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Remake des ersten Silent Hill könnte bereits 2027 erscheinen. Ein neuer Bericht nennt erstmals ein internes Release-Ziel für Bloober Teams Neuauflage des Horror-Klassikers von 1999. Gleichzeitig sollen mit Gabrielle Fritz und Jade Matthew die ersten beiden Darstellerinnen des Spiels bekannt sein.

Die Informationen stammen von MP1st. Das Magazin berichtet, dass Konami und Bloober Team derzeit einen Release im Jahr 2027 anpeilen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht und auch Konami hat dieses Zeitfenster bislang nicht offiziell bestätigt. Produktionspläne können sich entsprechend ändern.

Offiziell ist dagegen bereits seit 2025 bekannt, dass Bloober Team das erste Silent Hill neu entwickelt. Konami erwähnte das Projekt Anfang 2026 außerdem erneut in seinen Geschäftszahlen und bestätigte damit, dass die Produktion weiterhin läuft.

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Silent Hill Remake läuft beim Casting als „Project Noise“

Interessant sind vor allem die neuen Casting-Informationen. Laut MP1st wird das Projekt während des Castings unter dem Codenamen „Project Noise“ geführt. Gabrielle Fritz und Jade Matthew sollen bereits zum Cast gehören. Welche Figuren sie spielen, konnte die Quelle allerdings nicht feststellen.

Fritz bringt bereits reichlich Erfahrung mit Videospielen und Performance Capture mit. Unter anderem war sie an Battlefield 2042 und Wolfenstein 2: The New Colossus beteiligt. Matthew hat ebenfalls Erfahrung vor Mikrofon und Kamera. Mögliche Rollen gäbe es im ersten Silent Hill einige. Neben Polizistin Cybil Bennett gehören Krankenschwester Lisa Garland und Dahlia Gillespie zu den wichtigsten weiblichen Figuren.

Welchen Charakter eine der beiden Schauspielerinnen übernimmt, wäre derzeit allerdings reine Spekulation. Auch zum wichtigsten Namen gibt es noch keine Information: Wer Harry Mason spielt, ist weiterhin unbekannt.

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2027 würde perfekt in Konami’s „Silent Hill“-Plan passen

Ein Release im kommenden Jahr wäre durchaus plausibel. Silent-Hill-Produzent Motoi Okamoto erklärte erst im Oktober, dass Konami nach der erfolgreichen ersten Welle bereits mehrere Projekte für eine zweite und dritte Phase plane.

Die Strategie der vergangenen Jahre ist deutlich zu erkennen. 2024 erschien das Silent Hill 2 Remake, 2025 folgte Silent Hill f und im September 2026 kam Silent Hill: Townfall auf den Markt. Konami möchte diesen regelmäßigen Rhythmus fortsetzen. Das Silent Hill 1 Remake ist derzeit das einzige offiziell bestätigte kommende Spiel der Reihe, womit ein Start 2027 gut ins Bild passen würde.

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Für Bloober Team wäre es die zweite große Neuinterpretation eines Klassikers der Serie. Das Silent Hill 2 Remake erwies sich für Konami als großer Erfolg und hatte bis Anfang 2026 bereits fünf Millionen Exemplare verkauft. Genau dieser Erfolg dürfte auch das Vertrauen erklären, dem polnischen Studio nun den ersten Teil anzuvertrauen.

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