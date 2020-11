9 Monkeys of Shaolin (PS4) – Review

Buka Entertainment entführt uns in die gute alte Zeit der Beat´em Ups und lässt uns als den chinesischen Fischer Wei Cheng den Tod seiner Familie rächen, die alle bei einem Piratenüberfall ums Leben kamen. Erhältlich ist 9 Monkeys of Shaolin auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. In unserem PS4 Test wollen wir herausfinden, ob uns der Retrotrip in Nostalgie schwelgen lässt oder ernüchternd in die Realität der AAA Giganten zurückholt.

Zwei links zwei rechts und… alle fallen lassen!

Was habe ich nicht, in meiner Jugend Stunden in den verschiedensten Spielhallen verbracht und Unmengen an Münzen verprasst. Von Double Dragon über Final Fight bis hin zu Golden Axe. Im Prinzip haben alle das gleiche Erfolgsrezept: Man läuft allein oder zu zweit von links nach rechts und kloppt sich durch eine Übermacht an Gegnern. Zum Schluss kommt noch ein Chefkoch, den wir umklatschen dürfen, um im Anschluss mit dem Lob der Entwickler unseren Score mit den Besten vergleichen zu können. Was für eine geile Zeit. Ob dieses Spielprinzip heute noch ziehen kann? Ich bin gespannt.

Die 70er und 80er Jahre wurden geprägt durch Actionfilme. Aus Asien kamen die Easternfilme mit ihren Martial-Arts-Akrobaten. Eine beliebte Thematik war der Mythos um die Shaolin-Mönche mit ihren unbezwingbaren Kung-Fu-Fähigkeiten. Dies greift Buka Entertainment auf und verpasst dem verstaubten Genre eine Welt voller Gefahren und mystischen Begegnungen.

„Leere deinen Geist. Werde formlos, gestaltlos – wie Wasser. Wenn man Wasser in eine Tasse gießt, wird es die Tasse. Gießt man Wasser in eine Teekanne, wird es die Teekanne. Wasser kann fließen, kriechen, tropfen, stürzen und schmettern. Sei Wasser, mein Freund.“ – Bruce Lee

9 Monkeys of Shaolin – Knochenbrechen leicht gemacht

Schon zu Beginn weist unser Charakter gute Kampfkünste auf. Mit unserem Kampfstab prügeln wir uns durch scharen von Piraten, die unser Dorf überfallen haben. Doch kommen wir zu spät, nur um anzusehen, wie unser letzter verbliebene Verwandte niedergestreckt wird. Den folgenden Zweikampf überleben wir nur schwerverletzt und nur dank des Zugriffs der Shaolin-Mönche.

Von den Verletzungen genesen vertiefen wir unsere Kenntnisse der Kampfkünste, indem wir uns vom Oberhaupt des Klosters ausbilden lassen. Mit neuen Techniken und Motivation packen wir unseren Kampfstab auf die Schulter und begeben uns erneut ins Schlachtgetümmel.

Die Geschichte führt uns in über 20 Leveln an die unterschiedlichsten Orte. Wir erleben dabei wie der junge Fischer, auf der Suche nach Rache, seinen Weg zum Shaolin-Mönch findet. Die Gegner konfrontieren wir mit einer Auswahl an Kampfstäben und Tritt-Techniken. Kombiniert man das noch mit den Siegeln, eine Art Shaolin Magie, entfachen wir ein Feuerwerk des Kung-Fu.

9 Monkeys of Shaolin – Da laust mich doch der Affe

Die Levels sind sehr abwechslungsreich und schön gezeichnet. Egal ob durch Dörfer, Klöster, Piratenschiffe oder brennende Gebäude, das Szenario passt sich hervorragend der Geschichte an und begleitet bis zum Schluss.

Die Kampfszenen erinnern an die Golden Ära der Shaolin Filme. Ein Mönch allein gegen eine Übermacht. Mit unserer Waffe prügeln wir uns von Level zu Level und treten so den einen oder anderen aus dem Bildschirm. Die Steuerung ist schnell erlernt und bietet keine sonderlichen Schwierigkeiten. Nur selten passiert es, dass wir die Kontrolle über die Steuerung verlieren und unsere Spielfigur in einen Abgrund stürzt. Der Sound ist solide und die wenigen Grafikpatzer fallen nicht schlimm auf. Leider fällt die Spielzeit etwas kurz aus. Aber verglichen mit seinen Retrokollegen ist 9 Monkeys, mit seinen 2-3 Stunden Spielzeit, ein verhältnismäßig langes Spiel.

Fazit zu 9 Monkeys of Shaolin

9 Monkeys hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn die Spielzeit relativ knapp ist, lohnt sich der kurze Ausflug nach China. Ob allein oder im Koop Modus, die Asienklopperei ist ein gelungener Retrotrip. Für Gamer, die abseits der endlosen MMOs und Dauer-Shooter, etwas leichte Kost suchen, finden in 9 Monkeys of Shaolin ihren Meister.

Review Wertung