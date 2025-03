ZWAI von Piatnik – Taktikspaß mit Hai-Alarm im Test

Was ist ZWAI? Das liebevoll illustrierte Familienspiel sorgt für spannende Momente am Spieltisch und bietet eine gelungene Mischung aus Taktik und Glück. Doch was genau erwartet Spieler:innen bei diesem Spiel, das ab 8 Jahren empfohlen wird?

Ein Schwarm Fische in Not

In ZWAI schließen sich die Spieler:innen einem Fischschwarm an, der sich durch gefährliche Gewässer bewegt. Das Ziel: Möglichst viele Fische vor hungrigen Haien in Sicherheit bringen. Dabei erinnert der Spielablauf an das klassische Tic-Tac-Toe – jedoch mit cleveren Wendungen und einem reizvollen Zeitlimit.

Werbung

Das Spiel punktet vor allem mit seinem charmanten Meeres-Thema. Die Spieler:innen müssen taktisch klug agieren, indem sie ihre Fische geschickt platzieren und darauf achten, dass Haie ihre Pläne nicht durchkreuzen. Das sorgt für einen ständigen Spannungsbogen, der bis zur letzten Runde anhält.

Spielmechanik und Ablauf

Der Einstieg gestaltet sich unkompliziert: Die Vorbereitung ist rasch erledigt, sodass man zügig ins Spielgeschehen eintauchen kann. Besonders lobenswert ist die gut strukturierte Anleitung, die die Grundmechanik leicht verständlich erklärt. Dennoch lohnt es sich, die Regeln mit etwas Geduld durchzugehen, da einige Feinheiten erst im Spielverlauf wirklich klar werden. Wer aber einmal verstanden hat, wie das taktische Platzieren der Fische funktioniert, wird schnell merken, dass hinter der einfachen Fassade ein faszinierendes Spiel steckt.

Der Spielablauf selbst ist flott und bietet einen angenehmen Mix aus Strategie und Zufall. Die Spieler:innen setzen abwechselnd ihre Fischplättchen auf dem Spielbrett ein und versuchen, durch clevere Positionierung möglichst viele Fische in Sicherheit zu bringen. Hierbei sollte man stets den hungrigen Haien zuvorkommen, die unvorhersehbar ins Geschehen eingreifen können. Dank dieser taktischen Komponente entfaltet ZWAI einen besonderen Reiz und bietet viele spannende „Aha-Momente“.

Für wen ist ZWAI geeignet?

ZWAI eignet sich hervorragend für Familien und Gelegenheitsspieler:innen. Die niedlichen Illustrationen und die humorvollen Details, wie die lustigen Namen der Haie, sprechen insbesondere Kinder an. Gleichzeitig bietet das Spiel genug taktische Tiefe, um auch Erwachsene zu fesseln. Besonders positiv ist der Lerneffekt: Durch das geschickte Platzieren der Fische und das Einschätzen der optimalen Positionen werden logisches Denken und vorausschauende Planung gefördert.

Mit einer Spieldauer von etwa 20 Minuten ist ZWAI ein ideales Spiel für Zwischendurch. Es funktioniert gleichermaßen gut als Auftakt für einen Spieleabend wie als kurzer Zeitvertreib am Nachmittag.

Stärken und Schwächen

Zu den größten Pluspunkten zählen die kurze Spieldauer und die leicht zugänglichen Regeln. Die charmanten Illustrationen und die spaßigen

Namen der Haie sorgen für Lacher und lockern die Partie auf. Insbesondere Familien werden die Mischung aus Humor und taktischer Herausforderung zu schätzen wissen.

Werbung

Allerdings gibt es auch kleinere Schwächen: Die Verpackung bietet leider keine separaten Inlays für Karten und Materialien. Das führt dazu, dass beim Aufräumen schnell Unordnung entsteht, was den Spielaufbau beim nächsten Mal etwas verzögern kann. Hier wäre eine durchdachtere Sortierung hilfreich gewesen.

Fazit zu ZWAI

ZWAI von Piatnik überzeugt als charmantes Familienspiel mit einem gelungenen Mix aus Taktik, Glück und Spaß. Die spannende Fisch-vs.-Hai-Thematik und die kurzweilige Spielzeit machen es zu einem perfekten Begleiter für Spieleabende oder entspannte Runden zwischendurch. Wer einfache, aber knifflige Spiele mag, die gleichzeitig Jung und Alt begeistern, sollte ZWAI unbedingt ausprobieren.

Ob als Mitbringsel, Geschenk oder fester Bestandteil der Spielesammlung – ZWAI ist ein rundum gelungenes Spiel, das für viele unterhaltsame Momente sorgen wird.

Brettspiel Wertung