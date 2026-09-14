Eindeutig Zweideutig im Test – Memory für Wortakrobaten

Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Memory dürfte wohl zu jenen Spielen gehören, deren Regeln wirklich jeder kennt. Zwei Karten aufdecken, gleiche Motive finden und sich möglichst gut merken, wo was liegt. Eindeutig Zweideutig von Steffi-Maria Schlinke nimmt genau dieses simple Spielprinzip und gibt ihm einen cleveren sprachlichen Twist.

Denn hier suchen wir nicht nach zwei identischen Bildern. Stattdessen zeigen die zusammengehörenden Karten zwei vollkommen unterschiedliche Dinge, die sich denselben Begriff teilen. So bilden etwa Kiwi-Vogel und Kiwi-Frucht ein Paar, ebenso Erdball und Blumenerde. Insgesamt warten 54 Bildkärtchen und damit 27 solcher Begriffspaare darauf, gefunden zu werden.

Das klingt zunächst nach einer kleinen Änderung, verändert das bekannte Memory-Prinzip aber erstaunlich stark. Neben einem guten Gedächtnis ist plötzlich auch Querdenken gefragt. Gerade beim ersten Durchgang sitzt man immer wieder vor zwei aufgedeckten Karten und überlegt: „Wie sollen die bitte zusammengehören?“ Umso schöner ist der Aha-Moment, wenn schließlich der gemeinsame Begriff gefunden wird.

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Die Regeln sind dabei innerhalb weniger Minuten erklärt. Zwei bis sechs Personen ab acht Jahren können mitspielen, eine Partie dauert ungefähr 20 Minuten. Besonders gut funktioniert Eindeutig Zweideutig deshalb als unkompliziertes Familien- oder Gelegenheitsspiel. Gleichzeitig sorgt die Wortspiel-Idee dafür, dass Erwachsene nicht automatisch einen Vorteil haben – Kinder überraschen beim Wiedererkennen und Merken der Motive regelmäßig.

Ein kleiner Nachteil liegt ausgerechnet im größten Reiz des Spiels: Kennt man nach mehreren Partien sämtliche 27 Kombinationen, geht ein Teil des anfänglichen Knobelns verloren. Das eigentliche Memory-Spiel funktioniert natürlich weiterhin.

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Fazit:

Eindeutig Zweideutig erfindet Memory nicht neu, erweitert das bekannte Prinzip aber um eine ausgesprochen charmante Idee. Einfach erklärt, schnell gespielt und mit vielen herrlichen Aha-Momenten ist es ein gelungenes Familienspiel, das Gedächtnis und Sprachgefühl gleichermaßen fordert.