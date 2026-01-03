Die besten Brettspiele für die Familie: Spaß für Kinder und Erwachsene ohne Bildschirm

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Irgendwann kommt dieser Moment. Die Konsole summt, der Fernseher flimmert, das Tablet liegt schon den ganzen Tag in Kinderhänden und jemand sagt den magischen Satz: „Wollen wir nicht mal wieder was zusammen spielen?“ – Wer kennt es nicht!? Und plötzlich sitzt man am Tisch. Ohne Updates. Ohne Ladezeiten. Ohne WLAN-Passwort. Nur mit einem Spielbrett, Würfeln, Karten und einer Mischung aus Vorfreude und leichtem Chaos. Wir zeigen dir 6 Brettspiele für Familien, die wirklich Spaß machen!

Brettspiele sind genau dann am stärksten, wenn sie Generationen zusammenbringen. Wenn Kinder lachen, Erwachsene verlieren können (oder so tun, als wäre es Absicht) und man merkt: Das hier fühlt sich echter an als jeder Highscore. Genau dafür sind die folgenden Spiele gemacht: sie funktionieren mit Kindern und Erwachsenen, sorgen für Gespräche, Schadenfreude und diese kleinen Erinnerungen, die länger bleiben als jeder Netflix-Abend.

Meine Vorschläge, wie man einen gemütlichen Spieleabend in zuhause macht:

DKT: Das Kaufmännische Talent

3 bis 6 Spieler

ab 8 Jahren

Spieldauer: ca. 60 bis 90 Minuten

Spielanleitung als PDF bei Piatnik.com

DKT ist so ein Spiel, das fast jeder kennt, selbst wenn man sich nicht mehr erinnert, warum man als Kind plötzlich panische Angst vor Graz hatte. Im Kern ist es simpel: kaufen, kassieren, investieren. Doch genau darin liegt der Reiz. Kinder lernen spielerisch mit Geld umzugehen, Erwachsene merken schnell, dass sie wirtschaftlich doch nicht so genial sind, wie sie glauben. So wie ich immer…

Was DKT besonders macht: Es funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen. Jüngere Spieler freuen sich über jedes Haus, das sie bauen dürfen. Ältere planen, spekulieren, rechnen und verlieren trotzdem manchmal spektakulär. Und ja, es gibt immer diesen einen Moment, in dem jemand alles auf eine Karte setzt und grandios scheitert. Großartig. Es gehört eben auch etwas Glück dazu, der „Meister-Investor“ zu werden.

Persönlich liebe ich DKT für genau diese Mischung aus Lernspiel und Familien-Drama. Es gibt kaum ein Brettspiel, bei dem so viel gelacht, gestöhnt und diskutiert wird und das ganz ohne komplizierte Regeln. Ein Klassiker, der auch heute noch erstaunlich gut funktioniert. Funktioniert eigentlich wie Monopoly, ist aber aus Österreich. Für meine Familie und mich das beste Brettspiel, dass man zuhause haben kann.

DKT gibt es in verschiedenen Versionen zu haben, wie auch Monopoly. Wenn du es noch nicht daheim hast, du bekommst es für 25,20 Euro (UVP: 26,99 Euro in Österreich) auf Amazon.de*. Falls es beim Online-Riesen nicht günstiger ist: Bei Interspar gibt es den Artikel oft um 19,99 Euro in Aktion.

Schlauer als die Eltern?

2 bis 6 Spieler

ab 8 Jahren

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Dieses Spiel hat ein klares Ziel: Eltern bloßstellen, mit Stil. „Schlauer als die Eltern?“ ist ein freches Quiz- und Actionspiel, bei dem Kinder gegen Erwachsene antreten. Und Spoiler: Die Kinder gewinnen öfter, als man denkt.

Die Fragen sind bewusst so gestaltet, dass Allgemeinwissen allein nicht reicht. Es geht um Logik, Beobachtung, Reaktion und manchmal einfach darum, schneller zu sein. Erwachsene starten oft selbstbewusst, nur um nach ein paar Runden festzustellen, dass Lebenserfahrung nicht automatisch Spielintelligenz bedeutet.

Was ich daran besonders mag: Das Spiel kippt nie in Frust. Selbst wenn Eltern verlieren, ist es lustig. Kinder fühlen sich ernst genommen, Erwachsene dürfen über sich selbst lachen. Genau diese Dynamik macht es perfekt für Familienabende, vor allem, wenn man genug von Spielen hat, bei denen Erwachsene absichtlich „nicht richtig mitspielen“.

Schlauer als die Eltern bekommst du für 25,20 Euro u.a. auf Amazon.de*.

Weltreise

2 bis 6 Spieler

ab 8 Jahren

Spieldauer: ca. 40 Minuten

Spielanleitung als PDF von Ravensburger

Weltreise ist eines dieser Spiele, die sofort Fernweh auslösen. Über 170 Städte, einmal um den Globus, von Kontinent zu Kontinent und plötzlich weiß jemand, wo Auckland liegt, ohne Google zu fragen. Das Spiel verbindet Wissen, Glück und Planung auf eine sehr entspannte Art. Für Kinder ist es ein Abenteuer: neue Orte entdecken, Namen lernen, Routen planen. Für Erwachsene ist es überraschend nostalgisch und manchmal leicht peinlich, wenn man merkt, dass man Geografie doch nicht so perfekt beherrscht wie gedacht.

Besonders schön ist, dass Weltreise kein hektisches Spiel ist. Es lädt zum Erzählen ein. „Da war ich mal“ oder „Da will ich hin.“ Genau diese Gespräche machen es aus. Ein Spiel, das sich ideal für längere Abende eignet, bei denen niemand unter Zeitdruck steht. Wenn man es mit DKT vergleicht: ein lockeres Spiel, wobei mehr die Unterhaltung im Fokus steht.

Für Weltreise musst du etwas tiefer in die Tasche greifen, aber dafür bekommst du hunderte Spielkarten. Aktuell für 40,33 Euro (statt 50,41 Euro) auf Amazon.de*.

Erzähl mal! – Das Familienquiz

3 bis 8 Spieler

ab 8 Jahren

Spieldauer: ca. 40 Minuten

Noch ein Brettspiel gesucht, wo man viel redet? Hier geht es nicht um Wissen. Nicht um richtig oder falsch. Sondern um Geschichten. „Erzähl mal!“ ist eines dieser Spiele, bei denen man oft lacht, manchmal überrascht ist und gelegentlich denkt: „Das wusste ich gar nicht über dich.“

Die Fragen sind so gestellt, dass jeder etwas beitragen kann. Egal ob Kind, Jugendlicher oder Großeltern. Es geht um Erlebnisse, Meinungen, Erinnerungen. Und plötzlich erzählt jemand eine Geschichte, die man noch nie gehört hat, obwohl man sich seit Jahren (oder seit Geburt an) kennt.

Ich finde dieses Spiel besonders stark für Familienfeiern oder ruhige Abende. Es ist kein Partyspiel im klassischen Sinn, sondern eher ein Gesprächsanstoß mit Spielrahmen. Perfekt, um den Bildschirm wirklich mal komplett zu vergessen.

Erzähl mal! – Das Familien-Quiz gibt es bereits für 16,14 Euro auf Amazon.de*.

Activity – Family Classic

3 bis 16 (!) Spieler

ab 8 Jahren

Spieldauer: min. 60 Minuten

Spielanleitung (Original) als PDF von Piatnik

Activity ist Chaos. Jeder kennt es und liebt es. Reines, wunderbares Chaos. Zeichnen, Pantomime, Erklären und alles unter Zeitdruck. In der Family-Version funktioniert das Ganze generationenübergreifend, weil es Junior- und Originalkarten kombiniert.

Das Beste an Activity sind nicht die Punkte, sondern die Momente dazwischen. Wenn jemand verzweifelt versucht, „Waschmaschine“ darzustellen. Wenn Zeichnungen komplett falsch interpretiert werden. Wenn man lacht, bis man keine Luft mehr bekommt. Ich habe noch nie eine Activity-Runde erlebt, die nicht eskaliert ist (im besten Sinne). Dieses Spiel ist laut, albern, manchmal unfair, aber immer unterhaltsam. Ideal für größere Gruppen und Abende, an denen es ruhig gerne etwas chaotischer sein darf. Ebenso wie DKT ein Brettspiel das jede Familie daheim haben sollte!

Activity – Family Classic bekommst du bereits ab 16,63 Euro (statt 25,21 Euro) auf Amazon.de*.

Das Spiel des Lebens

2 bis 4 Spieler

ab 8 Jahren

Spieldauer: 60 bis 90 Minuten

Spielanleitung als PDF von Hasbro

Einen weiteren Klassiker? „Das Spiel des Lebens“ ist ein Brettspiel mit einer erstaunlich philosophischen Seite. Ausbildung, Job, Familie, Glück, alles wird in bunter, spielerischer Form verpackt. Kinder verstehen es als Abenteuer, Erwachsene erkennen plötzlich Parallelen zum echten Leben.

Was das Spiel besonders macht, ist seine Zugänglichkeit. Die Regeln sind schnell erklärt, der Einstieg leicht. Und trotzdem entstehen kleine Dramen: falsche Entscheidungen, unerwartetes Glück, überraschende Wendungen. Ich mag dieses Spiel vor allem, weil es Gespräche auslöst. Über Ziele, Träume, Entscheidungen. Und weil es zeigt: Gewinnen ist nett, aber der Weg dahin ist oft viel interessanter. Ein zeitloser Klassiker, der auch heute noch funktioniert.

Das Spiel des Lebens gibt es für 25,20 Euro (statt 38,30 Euro) auf Amazon.de*.

Familien-Spaß: Warum Brettspiele gerade jetzt wieder wichtig sind

Vielleicht liegt es an der Bildschirmmüdigkeit. Vielleicht daran, dass man sich wieder bewusster Zeit füreinander nimmt. Brettspiele holen uns zurück an den Tisch, zurück zur Familie. Sie schaffen Nähe, Gespräche und Erinnerungen, die bleiben.

Die hier vorgestellten Spiele sind keine Nischenprodukte. Sie sind bewährte Klassiker, die zeigen, dass gemeinsames Spielen nicht kompliziert sein muss. Man braucht keinen High-End-Gaming-PC um 5000 Euro, keine App, keinen Account. Nur Lust, Zeit und manchmal die Fähigkeit, verlieren zu können. Und für das echte Leben gibt es keinen Cheat-Code. Schummeln probiert jeder trotzdem, vor allem beim „Würfellegen“. Alle machen es, also sei gewarnt!

Und ganz ehrlich: Ein Abend mit Würfeln, Karten und Gelächter fühlt sich oft nachhaltiger an als jede digitale Session mit Switch 2, PlayStation 5 oder Steam. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, den Bildschirm auszuschalten und das Spielbrett auszubreiten.

