Eindeutig Zweideutig 2 im Test – Doppeldeutigkeit geht in die zweite Runde

Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Nach dem Erfolg von Eindeutig Zweideutig stellt sich bei Teil 2 natürlich die Frage: Braucht ein derart simples Spielprinzip überhaupt eine Fortsetzung? Die Antwort lautet überraschend eindeutig: Ja – denn neue Begriffe bedeuten gleichzeitig neue Rätsel und bringen genau jenen Aha-Effekt zurück, der den ersten Teil so unterhaltsam gemacht hat.

Am grundlegenden Spielablauf ändert sich nichts. 54 Bildkärtchen werden verdeckt auf dem Tisch verteilt und reihum jeweils zwei davon aufgedeckt. Gesucht werden erneut keine identischen Motive, sondern zwei Bilder, deren Gegenstände denselben Namen tragen. So gehören beispielsweise Musiknoten und Schulnoten oder Windmühle und Mühlespiel zusammen. Auch das Pflaster zeigt wunderbar, wie das Konzept funktioniert: einmal als Wundpflaster und einmal als Straßenbelag.

Gerade wer Teil 1 bereits kennt, kann deshalb praktisch sofort losspielen. Gleichzeitig wartet Eindeutig Zweideutig 2 mit 27 neuen Paaren auf und stellt damit das Sprach- und Erinnerungsvermögen wieder auf null. Manche Kombinationen erkennt man sofort, bei anderen beginnt am Tisch das gemeinsame Rätseln. Genau hier entfaltet das Spiel erneut seinen größten Charme.

Besonders interessant ist außerdem, dass Teil 2 nicht nur eigenständig funktioniert. Beide Editionen lassen sich miteinander kombinieren. Aus 54 werden damit theoretisch 108 Kärtchen – und aus einem kurzen Memory eine beachtliche Herausforderung für Gedächtniskünstler. Für eine normale Partie dürfte diese Variante fast schon zu umfangreich sein, als gelegentliche „Hardcore-Runde“ macht sie aber durchaus Spaß.

Kritisieren kann man vor allem, dass spielmechanisch keinerlei Weiterentwicklung stattgefunden hat. Wer vom zweiten Teil neue Regeln oder zusätzliche Mechanismen erwartet, bekommt letztlich „nur“ neues Material. Für dieses Spielkonzept ist das allerdings verschmerzbar, denn gerade die unbekannten Wortpaare sind der eigentliche Star.

Fazit:

Eindeutig Zweideutig 2 liefert mehr von genau dem, was bereits beim Vorgänger funktioniert hat. Neue Begriffe, neue Aha-Momente und die Möglichkeit, beide Spiele zu kombinieren, machen die Fortsetzung zur gelungenen Ergänzung.