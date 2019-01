Super Smash Bros. Ultimate bekommt Zuwachs aus dem „Microsoft-Universum“. Ein Tweet des „Xbox Game Pass“-Accounts in Richtung Nintendo lässt etwas erahnen.

Minecraft von Majong, zusammengekauft von Microsoft, ist wirklich ein sehr populäres Game. Eigentlich ist es das derzeit erfolgreichste Game, noch vor Fortnite. Auch auf den Nintendo Switch ist der Titel sehr beliebt und deswegen schreit alles nach einem Cameo-Auftritt in Super Smash Bros. Ultimate. In einem Tweet des Xbox Game Pass-Accounts in Richtung „NintendoAmerica“ erahnt man einen DLC-Charakter.

Der Standard-Charakter, Steve, von Minecraft könnte demnach als Download-Content nachgereicht werden. Immerhin ist Minecraft auch für die Nintendo Switch erhältlich.

Ein anderer Charakter der mir auf der Stelle einfallen würde wäre der Master Chief. Welche anderen großen Spielemarken hätte Microsoft sonst noch, die sich als DLC-Charakter für Super Smash Bros. Ultimate eignen würden? Sagt es uns in den Kommentaren!

Wie wir vor zwei Tagen berichtet haben steht anscheinend in Kürze die Version 2.0.0 des Nintendo-Hits aus dem Dezember 2018 an!