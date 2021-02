Zusätzliches Gratis Game We Were Here im Februar für PS Plus Nutzer!

PlayStation Plus - Gratis Games von Sony - (C) Sony, Bildmontage DailyGame

Im PlayStation Store ist derzeit ein Escape Room Puzzle Spiel kostenlos zu holen. Das Spiel ist noch bis 22.02.2021 verfügbar und wird danach wieder zum Vollpreis angeboten. Es geht dabei um das Rätsel Game We Were Here für PS4 und PS5. Das zusätzliche gratis Game ist zwar kein PS Plus Februar Game, jedoch benötigt es PlayStation Plus für den Online Coop.

We Were Here (PS4 und PS5)

Zwei Spieler in einem digitalen Escape Room eingesperrt und müssen dort wieder raus finden. In einem Schloss, gespickt mit Rätseln, gilt es den Ausweg zu suchen. Die beiden Spieler sind jedoch an unterschiedlichen Orten im Schloss eingesperrt. Kommuniziert wird über Walkie Talkie und an dieser Kommunikation hängt der Erfolg dieser Mission.

Wie in einem richtigen Escape Room, muss man in We Were Here ganz genau beschreiben was man sieht. Denn die Rätsel sind davon abhängig dass man an den richtigen Stellen auch den richtigen Schalter betätigt. Dieses zusätzliche gratis Game bringt nun im Februar die Spannung des Escape Erlebnisses zu PS Plus Spielern. Das Angebot ist noch bis kurz vor Ende Februar gültig.

Auch wenn man ein Escape Game nur ein einziges Mal spielen kann, da man ja dann die Rätsel kennt, so ist dies immer ein riesen Spaß für alle Beteiligten. Die spontane Aktion solltet ihr euch nicht entgehen lassen und We Were Here zumindest in eure Bibliothek legen. Wenn ihr mal wieder etwas ganz neues und zu Zweit zocken wollt, versucht doch dem Rätselschloss zu entkommen.

Ihr müsst hierfür nur im PlayStation Store nach dem Spiel, We Were Here, suchen und es in eure Bibliothek ziehen.