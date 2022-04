Microsoft arbeitet angeblich an einer “kleineren” Xbox Series X

Xbox Series X: Die Konsole erschien am 10. November 2020 weltweit. - © Microsoft

Wann kommt die erste Revision für die Xbox Series X? Wenn es nach dem Tech-Journalisten Brad Sams geht, dann wird es bald eine kleinere, effizientere Version der Series X geben. Wie Sams sagt, soll der neue Chip in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten sein. An der Größe der Konsole soll sich aber nichts ändern.

Sams “weiß”, dass Microsoft an einer Überarbeitung des Series X-Chips arbeite, wie er auf YouTube erklärt. Die Optimierungen dürften aber nicht zu Leistungssteigerungen führen. Tatsächlich ging Sams so weit zu sagen, dass, selbst wenn zukünftige Xbox Series X-Konsolenrevisionen den angeblich aktualisierten Chip erhalten, sie wahrscheinlich immer noch das gleiche Gehäuse und das gleiche Blueprint-Design verwenden werden, aber effizienter sein sollen.

Derzeit kann man noch nicht absehen, wie das Gerücht von Sams mit dem Xbox Series-Konsolen-Datamine zusammenpasst. Ein Dataminer namens Tero Alhonen behauptete im März, er habe ein neues Xbox-Produkt entdeckt, eines mit dem Codenamen „Keystone“. Was dahinter steckt wissen wir bis heute nicht, da Microsoft nichts Offizielles angekündigt hat. Wahrscheinlich werden wir 2022 irgendwann mehr erfahren.

Xbox Series X: Hardware-Revision nicht unüblich

Praktisch fast alle Videospiele-Konsolen haben im Laufe ihrer Lebensdauer mehrere Hardware-Revisionen erhalten. Es ist durchaus möglich, dass irgendwann eine Xbox Series X-Slim herauskommen wird, aber dafür ist es wahrscheinlich noch zu früh. Chip-Optimierungen führen zwangsweise nicht zur Änderung des Designs der Konsole. PlayStation hat bei der PS5 den Lüfter geändert, aber die Konsole selbst wurde nur leichter, sieht aber gleich aus.

Was bei Xbox zutreffen könnte: Eine rein digitale Konsole. “Keystone” könnte der Name für eine Digital-Only-Videospielkonsole werden. Ob dafür ein leistungsstarker Chip benötigt wird? Bisher liegt Sony mit seiner PS5 in puncto Verkaufszahlen vor den Xbox Series-Konsolen, aber beide könnten durchaus mehr verkaufen, wenn die Verfügbarkeit besser wäre. Die Halbleiter-Chipknappheit wird uns wohl noch einige Monate – wenn nicht sogar Jahre – verfolgen.

Zumindest konnte die Xbox Series X/S bereits die weltweiten Verkaufszahlen der einstigen Nintendo Wii U übertrumpfen, nach nicht einmal 18 Monaten.