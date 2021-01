Xbox Series S macht den Spiele-Entwicklern anscheinend Probleme beim Speicher

The Riftbreaker - (C) EXOR Studios, Surefire. Games

The Riftbreaker gehört zu einem der interessantesten Indie-Titeln, der demnächst erscheint, vor allem was die technischen Funktionen betrifft. Basierend auf der „Schmetterling Engine 2.0“ verfügt das Spiel mehrere DirectX 12 Ultimate-Funktionen wie Raytrace-Schatten, Raytrace-Umgebungsokklusion und Shading mit variablen Raten.

Wccftech hat Pawel Lekki, COO bei Exor Studios, interviewt, um mehr über dieses vielversprechende Spiel zu erfahren. Und der Indie-Entwickler hat eine Meinung über die Xbox Series S-Hardware, die Microsoft wohl nicht gefallen wird.

„Ja, die Xbox Series S erfordert zusätzliche Optimierung. Während wir The Riftbreaker einfach für die Xbox Series X kompilieren konnten und es „einfach funktioniert“, erfordert das Series S zusätzliche Optimierung. Trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es so viel Arbeit erfordern, um mit 1080p auf dem Xbox Series S gut zu laufen.

Das Beste an der aktuellen Architektur ist, dass die CPU-Leistung beider Xbox-Modelle praktisch gleich ist. Das Skalieren von Grafikeffekten ist viel einfacher als das Skalieren des Gameplays. Die Menge des verfügbaren Speichers ist in vielen Fällen ein entscheidender Faktor, wenn wir über die Größe einer Spielwelt sprechen oder darüber, wie viele Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihr passieren können. Die Größe des im Series S verfügbaren Speichers ist der eigentliche Bestimmungspunkt für die gesamte Konsolengeneration, da die Gameplay-Funktionen auf die niedrigste Spezifikation angepasst werden müssen.“

The Riftbreaker: Konsolen-Versionen sollen Raytracing unterstützen.

Pawel Lekki teilte außerdem mit, dass das Studio Ray-Tracing-Effekte auch in den Konsolenversionen der nächsten Generation von The Riftbreaker aktivieren möchte, obwohl diese möglicherweise reduziert werden müssen, wenn sie auf der Xbox Series S ausgeführt werden.

„Ja, wir planen, Raytracing-Effekte auf Konsolen der nächsten Generation zu aktivieren. Wir haben jedoch nicht bei allen Konsolenmodellen endgültige Leistungsergebnisse. Zum Beispiel werden wir wahrscheinlich darauf abzielen, dass alle Raytracing-Effekte auf der Xbox Series X aktiviert werden, während die Series S dies möglicherweise in einer reduzierten Kapazität bietet.“

The Riftbreaker hat bislang noch keinen Release-Termin erhalten. Das Aufbau- und Survival-Spiel mit Action-RPG-Elementen soll aber 2021 erscheinen.

In The Riftbreaker übernimmt man eine Elite-Wissenschaftlerin namens Captain Ashley S. Nowak und Kommandoeinheit in einem Mecha-Anzug, mit der man durch Rifts reisen kann. Dabei muss man unzählige Gegner besiegen, die eigene Basis aufbauen, Proben sammeln und neue Erfindungen erforschen. Und natürlich überleben.