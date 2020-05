Xbox One, PS4 & Switch : Hardwareverkäufe gehen durch die Decke!

The Last of Us Part 2 ist ein Action-Adventure-Videospiel von Naughty Dog entwickelt und von Sony veröffentlicht. Der exklusive PlayStation 4 (PS4)-Titel erscheint am 19. Juni 2020. The Last of Us Part 2: Entwicklung Die Entwicklung von The Last of Us Part 2 begann 2014, kurz nach dem Start von The Last of Us Remastered…