Microsoft hat bereits bestätigt, dass mehrere neue Xbox-Konsolen hergestellt werden. Während die Besonderheiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt sind, hat sich Xbox-Chef Phil Spencer jetzt dazu geäußert.

Spencer sagte gegenüber LevelUp (YouTube-Channel), er sei „sehr aufgeregt“ über Microsoft’s Pläne für neue Konsolen. Dabei betonte er auch, dass Konsolen nicht so schnell verschwinden werden, auch wenn manche vorausgesagt haben.

„Ich liebe die Konsolen, die wir bauen, weil ich denke, dass wir ganz spezielle Konsolen bauen können“, erklärte Spencer. „Ich sehe es heute mit Xbox One X und wie Spiele auf der Xbox One X laufen; ich denke, es ist ein fantastischer Ort zum Spielen. Wenn ich mir unsere zukünftigen Pläne anschaue, bin ich sehr aufgeregt, was wir in der Konsole machen werden Platz.“

Keine mobile Xbox in Planung!

Während Sony und Nintendo eigene dedizierte tragbare Geräte herausgebracht haben, hat Microsoft dies nie getan. Spencer sagte, dass sich die Leute bereits für eine mobile Plattform für Spiele entschieden haben – ein iOS– oder Android-Smartphone. Daher ist Spencer, eine mobile Plattform mit Xbox-Marke, „derzeit kein Fokus“, obwohl er erwähnte, dass die Forschungs- und Entwicklungsteams von Microsoft immer „Ideen“ über neue Plattformen ankurbeln.

Spencer fügte hinzu, dass die Auswahl des Gamern für Microsoft in Zukunft äußerst wichtig ist.

Wo und wann gezockt werden kann ist dem Xbox-Boss dennoch wichtig

„Ich versuche, über die Wahl eines Gamers nachzudenken“, sagte Spencer. Wo wollen sie ihre Spiele spielen? Sie sollten in der Lage sein, ihre Spiele dort zu spielen, wo sie spielen möchten. Sie sollten mit ihren Freunden in Verbindung bleiben, egal wo sie spielen. Ihre Spielbibliothek sollte so gut wie möglich bei ihnen sein, wohin sie gehen. „

Auch in puncto Cross-Play zeigt man nach dem Xbox 360-Höhenflug eine andere Haltung.

„Was ich immer gedacht habe, war ein Fehlschlag: Wir haben so viele Inhalte, die an ein einzelnes Gerät gebunden sind“, fügte er hinzu. „Wenn ich eine Konsole auf einem Fernseher spiele, spiele ich diese Spiele. Wenn ich am PC spiele, spiele ich diese Spiele. Ich spiele an einem Telefon, ich spiele diese Spiele. Einige davon sind großartig, weil einige dieser Spiele speziell dafür entwickelt wurden dieses Szenario. Es gibt großartige Geschichten und Charaktere, die sollten … Ich denke, das Spielen bringt die Menschen zusammen. Und ich denke, die Inhalte, die ich liebe, und die Geschichten. Ich würde es sehr gerne sehen, wenn es auf jedes Gerät kommt.“

Game-Streaming wird auch für Xbox interessanter

Nachdem Game-Streaming bereits von Microsoft angekündigt wurde und in Form des Projct xCloud-Dienstes realisiert wird, hat Spencer auch dazu Stellung bezogen.

Halo am Smartphone? – In Zukunft kein Problem!

Microsoft ist nicht das einzige Unternehmen, das an neuer Hardware arbeitet. Sony hat im Grunde bereits bestätigt, dass es sich um eine PlayStation 5 handelt, während eine Revision des Nintendo-Switches 2019 auf den Markt kommen soll.

Quelle: Gamespot.com

