Wie aussagekräftig sind noch Verkaufszahlen, die auf physischen Umsätzen basieren?

Nur ein bis zwei Titel können Nintendo vom Verkaufscharts-Olymp aufhalten. Die Vorwoche hat sich als interessant für den Verkauf von Videospielen in den USA erwiesen. Nach Angaben von Gfk (über GamesIndustry) kam es bei einigen Titeln, insbesondere bei Nintendo-Spielen, zu ordentlichen Zuwächsen. Immerhin waren 15 von 40 für die Switch. Wie aussagekräftig sind solche Wochencharts-Meldungen?

USA: Von diesen fünfzehn gehörten vier zu den Top 10, wobei Ring Fit Adventure im Vergleich zur Vorwoche einen deutlichen Anstieg um 822 Prozent verzeichnete und Luigis Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, den siebten Platz belegte und The Legend of Zelda: Breath of the Wild rangierte ebenfalls unter den Top 10, wobei es jede Woche einen “Boost” erhält. Unterdessen stieg Minecrafts Switch-Version – natürlich kein First-Party-Titel – ebenfalls um 197 Prozent auf Platz 6.

UK: Der Spitzenreiter ist vorhersehbar, Call of Duty: Modern Warfare, während FIFA 20 auf dem zweiten Platz ebenfalls nicht sehr überraschend ist. Grand Theft Auto 5 und Star Wars Jedi: Fallen Order entwickelten sich ebenfalls weiterhin gut und blieben unter den Top 10. Das einzige neue Spiel in den Charts ist Journey to the Savage Planet, das auf Platz 34 debütiert. Ansonsten auch, jede Menge Nintendo-Titel. Immerhin halten die Cartridges ihren Preis, auch am Gebrauchtmarkt. Anders als auf anderen Systemen. Nintendo hat zumindest hier, die Nase vorne. Allerdings auf längere Sicht gesehen machen die Japaner damit weniger Umsatz, wenn ihre Spiele über die zweite Hand weiterverkauft werden. Derzeit sieht es nicht so aus, als würde das stören. Noch nicht.

Der digitale Markt vertreibt Spiele für Xbox One und PlayStation 4 auf kurze Sicht aus dem Ranking. Der PC-Markt ist ohnehin dominant nur mehr digital, welcher auch fast doppelt so stark ist wie der Konsolen-Markt. Nintendo ist digital derzeit auf guten Weg, aber noch nicht dort wo sie sein möchten. Bei über 50 Millionen verkaufter Switch-Konsolen sind nur 15 Millionen online mit ihrem Internet-Dienst.

Hier die aktuellen TOP 10 der Briten: