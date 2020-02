Hytale ist ein “Minecraft-Herausforderer” – aber es ist kein Minecraft 2

Hytale - (C) Hypixel Studios Inc.

Das kommende Abenteuerspiel Hytale hat möglicherweise seinen Ursprung auf einem der erfolgreichsten Minecraft-Community-Server, ist aber definitiv keine einfache Fortsetzung von Mojangs legendärem Block-Builder. Einer der Entwickler des Sandbox-RPG-Spiels sagte, er möchte nicht, dass die Leute glauben, wir würden Minecraft 2 bauen.

In einem Interview mit dem Edge-Magazin (Ausgabe 342, via PCGamesN) spricht der Hytale-Projektleiter beim Entwickler Hypixel Aaron Donaghey über einige der Herausforderungen bei der Entwicklung eines Genres, das in erster Linie von einem Spiel bestimmt wird.

“Wenn man sich ein Genre ansieht – sagen wir Ego-Shooter -, gibt es bestimmte Dinge, die definitiv dem Genre entsprechen, und es gibt bestimmte Dinge, die definitiv dem Spiel zuzuordnen sind. Sie werden immer solche inhärenten Verhaltensweisen haben, die Sie erwarten, aber das Faszinierende daran ist, dass es nur einen Amtsinhaber im Genre gibt, und es gab immer nur einen Amtsinhaber im Genre, manchmal ist nicht klar, was der ist Unterschiede zwischen Genre und Spiel sind “, erklärt Donaghey.

Das Hytale-Team möchte, dass die Leute verstehen, dass das Spiel keine Minecraft-Fortsetzung ist.

“Obwohl wir ein Minecraft-Herausforderer sind, möchten wir nicht, dass die Leute glauben, wir würden Minecraft 2 bauen.”

Interessanterweise geht der Projektleiter an anderer Stelle im Interview darauf ein, wie diese Überlegungen in die frühen Vorstellungen darüber eingingen, was genau Hytale sein würde.

“Jede einzelne Faser unseres Körpers war wie:” Nein, mach kein Blockspiel! “, lacht er und fügte hinzu, sie hätten Ideen wie: “Lass uns einen Top-Down-Shooter machen!”

Ein Minecraft-Klon? Ist es auch nicht…

Natürlich wird Hytale kein Top-Down-Shooter sein, und obwohl es so aussieht, als ob die Entwickler anfänglich etwas zögerten, das Spiel auf eine Art und Weise zu machen, die Minecraft zu ähnlich ist:

„Wenn Sie das Nest verlassen, wollen Sie um so weit wie möglich vom nest weg zu kommen, oder? Am Ende hat uns die Realisierung einfach getroffen “, sagt Donaghey. „Warum kämpfen wir gegen etwas, das nur unsere Natur ist?“

Es gibt noch keinen festgelegten Veröffentlichungstermin für Hytale (oder einen Veröffentlichungstermin für Minecraft 2), aber in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Post-Update gaben die Entwickler bekannt, dass es “2021 für alle spielbar sein wird”.

Quelle: PCGamesN