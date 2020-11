US-Charts: Ein FIFA-Spiel debütiert zum ersten Mal auf Platz 1

Das erste Mal, dass die langjährige Fußballserie von EA als das meistverkaufte Videospiel des Monats in den USA gestartet ist. FIFA 21 gastiert auf Platz 1 der US-Charts.

US NPD SW – FIFA 21 was the best-selling game of October, the first time a FIFA franchise release has launched at #1 in the U.S. market. FIFA 21 was the best-selling game of October on both PlayStation and Xbox platforms. pic.twitter.com/w96t72l5zx

