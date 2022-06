URTEIL: Im Fall Johnny Depp und Amber Heard

Die Jury hat gesprochen und das Urteil lautet Amber Heard wird in allen Punkten schuldig gesprochen Johnny Depps Ruf bewusst attackiert und zerstört zu haben. Somit endet ein wochenlanger Prozess mit einer gewaltigen Schlammschlacht. Zahlreichen Zeugen und zwei rechtlichen Fronten die unterschiedlicher nicht hätten sein können.

In diesem Gerichtsverfahren ging es um die Klärung eines sehr direkten Sachverhalts. Hat Johnny Depp seine damals noch Ehefrau Amber Heard körperlich und psychisch misshandelt? Und um diese Behauptungen aus der Welt zu schaffen und damit seinen guten Ruf wieder rein zu waschen, klagte hier Depp wegen Verleumdung 50 Millionen Dollar von seiner Exfrau ein. Auf der Grundlage dass er mehrere große Franchise Filme und Einzelrollen verloren habe, nach einem Artikel von Amber Heard in welchem sie sich selbst als Opfer und Überlebende von gewalttätiger häuslicher Misshandlung betitelt.

Die Washington Post distanziert sich mittlerweile von diesem Artikel durch den Titel Beisatz “Opinion” um es als einen Meinungsartikel zu kennzeichnen und kein offizielles Stück der Zeitung selbst.

It’s over. No matter what happens, the world has heard Johnny Depp’s story loud and clear. May this be the moment male DV victims finally got their voice. It’s up to the jury to do the right thing now. #justiceforjohnnydepp #JohnnyDeppVsAmberHeard #johnnydepp pic.twitter.com/mmVhTQdjBf

