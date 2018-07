Die San Diego Comic Con (SDCC) 2018 wird von 19.07.2018 bis 22.07.2018 das Nerdvana tausender Besucher. Auch hier bei DailyGame werden wir Euch die nächsten Tage mit News aus den US versorgen.

Im zweiten Teil der Fantastic Beast Reihe treffen wir das erste mal auf den jungen Professor Dumbledore der hier von Jude Law Dargestellt wird. Dieser soll dabei helfen den Bösewicht Grindelwald aufzuhalten und sucht Hilfe bei seinem alten Schüler Newt Scamander. Im Rahmen der SDCC 2018 wurde vor wenigen Augenblicken der neueste Trailer veröffentlicht.

Fantastic Beast 2 : The Crimes of Grindelwald startet am 16.November 2018 in den Kinos