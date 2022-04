Tomb Raider: Entwicklung des nächsten Spiels hat “gerade erst begonnen”

Dallas Dickinson, General Manager der Tomb Raider-Franchise bei Crystal Dynamics, gab am heute bekannt, dass die Entwicklung des nächsten Tomb Raider-Spiels mit der Unreal Engine 5 begonnen hat.

“Diese neue Engine ermöglicht Storytelling und Gameplay-Erlebnisse der nächsten Stufe, und deshalb freuen wir uns, heute ankündigen zu können, dass wir gerade mit der Entwicklung unseres nächsten Tomb Raider-Spiels begonnen haben, das auf der Unreal Engine 5 basiert”, so Dickinson.

“Unser Ziel ist es, an die Grenzen der Wiedergabetreue zu gehen und das hochwertige filmische Action-Adventure-Erlebnis zu liefern, das Fans sowohl von Crystal Dynamics als auch von der Tomb Raider-Franchise verdienen.”

Tomb Raider: Große Ambitionen der Entwickler

Das “Next-Gen” Tomb Raider-Spiel soll die Zeitlinien der ursprünglichen Titel von Core Design und der Crystal Dynamics Neustart-Trilogie “vereinheitlichen”. Was Fans sich genau darunter vorstellen können, bleibt noch abzuwarten. Immerhin hat die Entwicklung gerade erst so richtig gestartet.

“Wir haben große Ambitionen für die Zukunft von Tomb Raider“, sagte Will Kerslake, Game Director der Tomb Raider-Franchise bei Crystal Dynamics. “Unsere Origin-Trilogie im Jahr 2013 erzählte die Geschichte von Laras frühen Tagen, als sie zu einer Überlebenden geschmiedet wurde, eine Heldin und schließlich die Tomb Raider wurde. Aber die klassischen Spiele zeigten eine erfahrene und selbstbewusste Abenteurerin, der die Welt bereiste, ihre Geheimnisse entschlüsselte und oft allein gegen katastrophale Kräfte stand.”

Lara Croft: Etabliertes Abenteuer-Spiel mit narrativer Geschichte

Wie sich die bisherigen Aussagen der Entwickler anhören, dann wird das nächste Tomb Raider-Spiel eine starke Hommage an die früheren Titel, gepaart mit der Emotion der Neustart-Trilogie.

Wann werden wir das neue Tomb Raider-Spiel das erste Mal zu sehen bekommen? Crystal Dynamics sagt selbst, dass die “umfangreiche Geschichte” von Tomb Raider keine leichte Aufgabe für ein neues Spiel darstellt. Der Entwicklungsprozess mit der Unreal Engine 5 hat gerade so richtig gestartet, daher sollten wir uns auf einige Jahre “Ankündigungspause” einstellen.

Erst kürzlich wurde eine Lara Croft-Statue in London enthüllt. Außerdem haben wir kürzlich erfahren, dass die Xbox-Exklusivität von Rise of the Tomb Raider wirklich “wahnsinnig viel Geld” gekostet hat.