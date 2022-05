The Pokémon Company hat angeblich ein „Rekord“-Geschäftsjahr hinter sich

The Pokémon Company hat laut einem Branchenberater ein „Rekord“-Geschäftsjahr hinter sich. Obwohl das Unternehmen privat ist und daher nicht seine vollständigen Finanzergebnisse offenlegen muss, haben einige Unternehmen gekürzte Versionen ihrer Ergebnisse im Kanpō, dem offiziellen Amtsblatt der japanischen Regierung, veröffentlicht.

Gamebiz.jp berichtet, dass das heutige Kanpō den Jahresabschluss von The Pokémon Company enthält und einen Umsatz von 204 Milliarden Yen (1,5 Milliarden Euro) und einen Nettogewinn von 41 Milliarden Yen (300 Millionen Euro) meldet.

Laut dem unabhängigen Berater der Spielebranche, Dr. Serkan Toto von Kantan Games, sind diese Zahlen ein „Rekordgeschäftsjahr“ für das Unternehmen, mit einem um 123 % höheren Nettogewinn im Jahresvergleich. Die Finanzergebnisse des Unternehmens decken den Zeitraum bis Ende Februar 2022 ab, d. h. sie berücksichtigen die Verkäufe von Pokémon-Produkten, die in den 12 Monaten vor diesem Datum veröffentlicht wurden.

Dazu gehören New Pokémon Snap, Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle und Pokémon Legenden: Arceus. Pokémon Legenden: Arceus verkaufte sich in der ersten Woche 6,5 Millionen Mal und ist damit das am schnellsten verkaufte Pokémon-Spiel auf der Switch. Unterdessen verkauften sich Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle in ihrer ersten Woche 6 Millionen Einheiten. Bis Ende März 2022 hatte Legends 12,64 Millionen Exemplare verkauft, während Strahlender Diamant und Leuchtende Perle zusammen 14,65 Millionen verkauft hatten.

Die Zahlen von Arceus sind besonders bemerkenswert, da es sich um einen eigenständigen Titel handelt, im Gegensatz zu den üblichen Veröffentlichungen von Pokémon mit zwei Versionen (was zu höheren Verkäufen führen kann, da besonders engagierte Fans beide Varianten kaufen). Pokémon Legenden: Arceus hat von vielen Seiten, sowohl Presse als auch Spieler, sehr gute Bewertungen erhalten. Das lag teilweise auch daran, dass sich der Titel deutlich vom Konzept der vorherigen Games unterschied und somit etwas frischen Wind in das Franchise brachte.