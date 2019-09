The Last of Us: Part 2 – Tweet zeigt Dinas Armband

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Naughty Dog zeigt The Last of Us: Teil 2 beim heutigen State of Play. Ein neuer Trailer wird erwartet. Vielleicht könnten die verschiedenen Twitter-Hänseleien des Entwicklers einen Hinweis geben. Das neueste zeigt Dinas Armband mit dem Slogan “Sie sollten Angst vor dir haben.”

Zur Auffrischung war Dina das Mädchen, das mit Ellie im E3 2018-Trailer tanzte (die gleiche Zeile wurde auch dort angegeben). Andere Twitter-Nutzer wiesen darauf hin, dass ihr Armband – das als Glücksbringer dienen kann – an Ellies Handgelenk lag, als sie verschiedene Feinde ermordete. Könnte der Tweet auf Dinas Schicksal hinweisen, was grimmig sein könnte? Ist Ellie auf der Suche nach Rache?

Es wäre sinnvoll, vor allem das Thema von The Last of Us zu betrachten: Teil 2 ist „Hass“ im Gegensatz zu „Liebe“. Zusammen mit der Veröffentlichung von State of Play wird es heute auch ein Medienereignis mit drei Stunden Gameplay in L.A. geben. Es wird auch gemunkelt, dass das Spiel am 28. Februar 2020 für PS4 veröffentlicht wird.