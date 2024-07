Tempest Rising: Neue Kampagnen-Demo bis 22. Juli verfügbar

Aufregende Zeiten für Fans von Echtzeit-Strategiespielen: Saber Interactive und 3D Realms haben eine neue Steam-Demo für das kommende Spiel Tempest Rising veröffentlicht. Diese Demo ist Teil der digitalen Strategiespiel-Convention TactiCon und bietet dir die Möglichkeit, die zweiten Missionen der beiden Singleplayer-Kampagnen des Spiels zu erleben. Hier erfährst du, was dich erwartet und warum du die Demo nicht verpassen solltest.

In der Mission „The Hornets‘ Nest“ übernimmst du das Kommando über die Global Defense Forces (GDF) und musst eine wichtige Operation der Tempest Dynasty in Island stoppen. Hier kannst du mit neuen Einheiten wie dem Riot Van, dem Engineer und der Beacon Support Power experimentieren.

Auf der anderen Seite, in der Tempest Dynasty Mission „The Informant“, kämpfst du darum, eine gefangene Basis und einen operativen Agenten aus den Händen des Feindes zu befreien. Dabei lernst du den Boar Tank, die Technician Minelaying-Fähigkeit und den Distribution Mode des Dynasty Power Plant kennen.

Die Demo stellt auch das Doctrines und Combat Loadout-System vor, das es dir ermöglicht, deine Armee zwischen den Missionen individuell anzupassen. So kannst du deine Strategie und Spielweise optimal auf die bevorstehenden Herausforderungen abstimmen.

Tempest Rising: Verfügbarkeit der Demo begrenzt

Die Tempest Rising-Demo ist während der gesamten Dauer von TactiCon, bis zum 22. Juli 2024, auf Steam verfügbar. Du solltest also dieses Wochenende dafür nützen, wenn du es spielen willst.

Tempest Rising verbindet die klassische Action von Echtzeit-Strategiespielen der 90er und 2000er Jahre ála Command & Conquer mit modernen Produktions- und Leistungsstandards. Das Spiel spielt im Jahr 1997 in einer alternativen Zeitlinie, in der die Kubakrise nuklear eskaliert ist. In den Nachwirkungen des Krieges beginnt ein seltsamer roter elektrischer Kristall namens Tempest, sich über den Planeten auszubreiten und die Geschichte zu verändern.

Kernfeatures von Tempest Rising

Klassisches RTS-Gameplay : Basisbau, schnelle und flüssige Kämpfe sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

: Basisbau, schnelle und flüssige Kämpfe sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Asymmetrische Fraktionen : Zwei Fraktionen mit einzigartigen Erntemodellen, Ressourcensystemen und verschiedenen Einheitentypen für unterschiedliche Spielstile.

: Zwei Fraktionen mit einzigartigen Erntemodellen, Ressourcensystemen und verschiedenen Einheitentypen für unterschiedliche Spielstile. Epische Singleplayer-Kampagnen : Mit Zwischensequenzen, die die Geschichte vorantreiben.

: Mit Zwischensequenzen, die die Geschichte vorantreiben. Skirmish- und Mehrspielermodi: Inklusive Matchmaking mit dem Glicko-2-Ratingsystem.

Die Veröffentlichung der neuen Demo von Tempest Rising bietet einen spannenden Vorgeschmack auf das, was dieses Spiel zu bieten hat. Mit seiner Mischung aus klassischem RTS-Gameplay und modernen Features. Also, lade die Demo jetzt auf Steam herunter und stürze dich ins Gefecht. Die letzte Demo überzeugte, jedoch war die Perspektive ein wenig zu mächtig für mich. Extragroße Einheiten möchte ich eigentlich nicht bei einem Spiel das an Command & Conquer anlehnt sehen.