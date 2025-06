Tatsuya Kando verlässt Square Enix – Abschied eines JRPG-Veteranen

Tatsuya Kando, bekannt für seine Arbeit an der Kingdom Hearts-Reihe und vor allem als Director von The World Ends With You, hat Square Enix verlassen. Der langjährige Entwickler war fast drei Jahrzehnte fester Bestandteil des Unternehmens und prägte die stilistische sowie erzählerische Richtung mehrerer Kultspiele.

Künstlerische Gestaltung bei Square Enix

Tatsuya Kando begann seine Karriere bei damals noch bei SquareSoft in den späten 1990er Jahren. Seine Handschrift zeigte sich besonders in Titeln mit urbanem Flair, experimentellen Spielmechaniken und mutigem Storytelling. The World Ends With You, das 2007 für den Nintendo DS erschien, wurde nicht nur wegen seiner innovativen Gameplay-Elemente, sondern auch wegen Kandos künstlerischer Leitung zu einem modernen Klassiker.

Ein Mann mit Vision

In einem früheren Interview erklärte Tatsuya Kando seine Rolle als Director:

„Als Director überwache ich das gesamte Projekt und gebe dort Anweisungen, wo es nötig ist. Es ist im Grunde meine Aufgabe, den Inhalt des Projekts zu erfassen und es voranzutreiben.“

Seine Fähigkeit, komplexe Projekte mit künstlerischem Feingefühl und technischer Expertise zu leiten, machte ihn zu einer zentralen Figur innerhalb des Unternehmens. In einem Presseauschreiben zeigt sich Tatsuya Kando sentimental:

„Dies ist eine persönliche Angelegenheit, aber zum 31. Mai habe ich Square Enix verlassen. In den letzten 29 Jahren hatte ich die Gelegenheit, an vielen Projekten zu arbeiten, darunter Final Fantasy, Kingdom Hearts und The World Ends with You, und die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, sind unersetzlich.“

Gründe für den Abschied unklar

Über die genauen Beweggründe für Tatsuya Kandos Weggang ist bisher nichts bekannt. Square Enix selbst hat sich bislang nicht offiziell zu seinem Austritt geäußert. Die Nachricht fällt jedoch in eine Zeit, in der sich mehrere Schlüsselpersonen vom Unternehmen verabschieden, zuletzt auch Final Fantasy-Veteran Kazuyuki Shindo.

Ob Tatsuya Kando der Spielebranche erhalten bleibt oder neue kreative Wege beschreitet, ist unklar. Viele Fans hoffen auf ein unabhängiges Projekt oder eine neue Zusammenarbeit mit kreativen Köpfen der Branche. Angesichts seines Talents und seiner Erfahrung dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis man wieder von ihm hört.

Tatsuya Kandos Abschied ist ein markanter Einschnitt für Square Enix und die JRPG-Community. Er hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis und die Hoffnung auf ein spannendes neues Kapitel.

