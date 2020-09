Super Mario 3D All-Stars übertrumpfte bereits FIFA 21 (PS4) bei Amazon

Super Mario 3D All-Stars - (C) Nintendo

Super Mario 3D All-Stars wurde erst letzte Woche bei einem Nintendo Direct-Event angekündigt. Kein Wunder das die Fans außer sich sind, immerhin handelt es sich um eine der besten Spiele-Sammlungen aller Zeiten. Die Vorbestellungen dieser Sammlung von drei klassischen Spielen für den Nintendo Switch verkaufen sich wie warme Kaisersemmerl am Sonntag. Auf der Amazon Bestseller-Liste hat man Titel wie FIFA 21 (PS4) oder The Last of Us 2 (PS4) hinter sich gelassen!

Obwohl es erst am Donnerstag angekündigt wurde, hat Super Mario 3D All-Stars bereits eine unglaubliche Anzahl von Vorbestellungen für das Spiel erhalten. Es liegt bei den Amazon Bestseller-Listen ganz vorne, auf Platz 1. Das dieses Spiel so schnell eine Begeisterung auslösen würde, damit hat wohl bei Nintendo niemand gerechnet.

Nicht nur Videospiele hat man in der Bestseller-Liste überholt, sondern auch sämtliche Gutschein-Karten, die digital vertrieben werden. Ein beachtlicher Erfolg, in so kurzer Zeit.

Super Mario 3D All-Stars wird am 18. September auf dem Nintendo Switch veröffentlicht. Außerdem sind zwei neue Pro-Controller im Super Mario-Outfit unterwegs.