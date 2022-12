Starfield: Spieler erfahren “Was mit der Erde passiert ist”

Will Shen, der leitende Quest-Designer von Bethesda, enthüllte in einem Interview auf YouTube, dass wir die Erde der Zukunft besuchen werden.

1.000 Planeten, aber keine Erde? Nun, im kommenden Action-Rollenspiel Starfield werden wir als Spieler erfahren, was aus der Erde geworden ist. Und wir können eine Marskolonie besuchen, wie der leitende Quest-Designer von Bethesda Will Shen in einem kürzlich geführten Interview enthüllte.

Starfield steckt voller Geheimnisse. Die erforscht werden möchten. Das einzigartige Sci-Fi-Universum verspricht viele interessante Quests und zumindest eine davon soll uns zur Erde führen.

Starfield: als die Menschheit die Erde verließ

Das Action-Rollenspiel von Bethesda spielt in einer Zukunft, in der die Menschen den Planeten Erde verlassen haben, da er nicht mehr bewohnbar ist. Wie Quest-Designer Shen enthüllte, werden wir als Spieler zur Erde zurückgeschickt, um die Geschichte einiger Artefakte zu entdecken. In dieser Aufgabe werden wir auch erfahren, was mit unserem Planeten passiert ist und warum die Menschheit ihn verlassen musste.

Dabei enthüllte er im Interview auf YouTube, dass Starfield-Spieler auch den Mars besuchen und auf eine alte Siedlung namens Cydonia stoßen werden. Cydonia soll einer der ersten Welttraumforschungsstationen sein, die die Menschen gebaut haben. Die Stadt wird von Menschen bevölkert, die ihre eigenen Probleme haben. Die Interaktion mit diesen “Eigenbrötlern” wird sicher interessant.

Die Fangemeinde von Bethesda (Skyrim, Fallout und Co) wird es freuen, dass das neue Rollenspiel nächstes Jahr erscheinen wird. Für das gesamte Xbox-Ökosystem ist Starfield wichtig, wie auch Bethesda-Chef Todd Howard sagte. Immerhin gibt es einige Dinge, an denen das Spiel scheitern könnte. Nicht nur der Starfield-Besuch auf der Erde der Zukunft.

Aktuell gibt es noch keinen konkreten Release-Termin für Starfield, dass irgendwann in der ersten Jahreshälfte 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S erscheinen soll.