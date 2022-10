Star Wars Jedi: Survivor – Release angeblich im März 2023

Star Wars Jedi: Survivor soll nicht weiter verschoben werden und im März 2023 erscheinen, wie der Insider Jeff Grubb sagte. Die Entwicklung laufe gut und Publisher EA bereite die Promotion für den Release im Dezember vor, samt neuem Trailer.

Ähnliche Release-Updates zum Action-Adventure gab es schon öfters, auch von anderen guten Quellen. Trotz des Schweigens über das Spiel von offizieller Seite, soll es noch Ende des ersten Quartals 2023 erscheinen.

“Wie EA die ganze Zeit über in seinen Gewinnberichten an die Investoren gesagt hat, kommt ein ‚großes Partnerspiel‘. Nun, das war schon immer Star Wars Jedi: Survivor”, so Jeff Grubb im Game Mess Mornings-Podcast von Giant Bomb.

Grubb sprach auch weiter, warum EA noch nicht begonnen hat, das Spiel zu promoten.

“Es ist Oktober, das ist weniger als fünf Monate entfernt. Warum hören wir nichts davon? Nun, sie haben einen Plan. […] Sie werden im Dezember anfangen, darüber zu sprechen und bis zur Veröffentlichung durchziehen. Das war immer der Plan. Sie glauben nicht, dass das irgendwelche negativen Auswirkungen haben wird.”

