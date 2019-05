Vor ungefähr einem Monat haben EA und Respawn Entertainment offiziell Star Wars Jedi: Fallen Order erstmals gezeigt. Bisher bekamen wir jedoch nur einen Story-Trailer präsentiert. Wir wissen noch nicht, wie das Spiel in Aktion aussieht (obwohl wir von den Entwicklern viel darüber gehört haben), aber das wird sich bald ändern.

Respawn Entertainment hat via Twitter bestätigt, dass sie das Gameplay von Star Wars Jedi: Fallen Order auf der E3 2019 und während der EA Play-Show enthüllen werden. Der amerikanische Publisher hat zuvor bestätigt, dass zwar in diesem Jahr keine traditionelle Pressekonferenz abgehalten wird, ihre EA Play-Veranstaltung jedoch immer noch Live-Streams mit mehreren Titeln ermöglicht. Der Wortlaut des Tweets legt nahe, dass wir sowohl Live-Demos und Filmmaterial von der EA Play-Etage, als auch ein Gameplay auf einer der Konferenzen erhalten werden. Bei Konferenzen wird sehr wahrscheinlich jene von Microsoft genannt, denn der Titel erscheint nicht für die Nintendo-Konsole und Sony ist nicht dabei.

Mark your calendars, your first look at #StarWarsJediFallenOrder gameplay will be next month at EA Play and E3! More details to come. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/NZhVEpJG7m

— Respawn (@Respawn) 4. Mai 2019