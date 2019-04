Der Fokus auf Live-Service von Electronic Arts hat in letzter Zeit für sehr viel Unmut gesorgt. Vor allem bei Star Wars Battlefront 2 griff man förmlich ins Klo mit dieser „Verkaufs-Strategie“. Die Fans waren sauer! Anthem erwähnen wir an dieser Stelle gar nicht mehr, sonst wäre diese Meldung für die Raunzer-Ecke auf DailyGame. Bei Star Wars Jedi: Fallen Order soll es das alles nicht geben.

Wie Respawn’s Produzent Blair Brown via Tweet verkündete, sei er „so glücklich, wieder an einem Einzelspieler-Story-fokussierten Spiel zu arbeiten“. Damit ist klar: Es gibt keinen Multiplayer und laut EA auch keine Mikrotransaktionen. Die Leaks der letzten Tage sprechen von Dark Souls-inspirierten Kampf-Mechaniken, wobei auch pariert wird wie in Sekiro: Shadows Die Twice. Eine interessante Mischung, wir sind gespannt auf erstes Gameplay-Material.

Ein großer Unterschied zu Battlefront 2 oder Anthem ist auch, dass der Titel nicht mit der Frostbite-Engine umgesetzt wird, sondern mit der Unreal Engine 4. Das wirft natürlich gleich die Frage auf: Erscheint der Titel exklusiv für den Epic Games Store?

Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November 2019 für PC, Xbox One und PS4. Wir halten euch am Laufenden!