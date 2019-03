„Technisch“ gesehen hat Electronic Arts (EA) bereits seit einigen Jahre nicht mehr an der E3 teilgenommen. Stattdessen hat man eigene EA-Play-Events gemacht, welche zeitgleich zur E3 stattgefunden haben.

Diese Veranstaltungen hatten eigene Showfloor-Räume sowie Pressekonferenzen von EA. Dieses Jahr wird man keine Pressekonferenz abhalten. Das EA-Play-Event findet dennoch statt. Es wird also weniger geredet und mehr gespielt. Es gibt etliche Hands-on-Streams, Live-Streams von Spielen und „Making of“-Interviews.

EA schließt sich Sony an, welche gar nicht an der E3 2019 vertreten sein werden. Nintendo möchte übrigens auch keine Live-Pressekonferenz abhalten. Die E3 könnte also gleich, zumindest für dieses Jahr, in „Xbox3“ unbenannt werden. Microsoft bekommt eine ganz große Bühne, um ihre neue Konsole für 2020 anzukündigen.