STAR WARS: Erfolgreichstes STAR WARS Spiel in UK bekannt gegeben

Das erfolgreichste STAR WARS Spiel in Großbritannien ist nun bekannt.

Star Wars - (C) Disney, LucasArts

Star Wars Fakten

Entwickler: LucasFilm Genre: Action Release: 21/03/1977 Mehr News, Artikel & Guides zu Star Wars

Das Charts-Unternehmen GfK hat anlässlich der Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Survivor die meistverkauften Star Wars-Spiele Großbritanniens enthüllt.

Durch die Kombination von Daten von GfK, Gallup und Chart-Track enthüllte GfK in einem Bericht von GamesIndustry.biz, dass das Franchise seit 1995 492 Millionen Pfund mit physischen Spielen verdient hat. Somit ist die STAR WARS Videospiel-IP die sechstgrößte in Großbritannien vor Pokemon und die Sims.

Die fünf meistverkauften Spiele-Franchises in Großbritannien (in Reihenfolge) sind FIFA, Call of Duty, Mario, Grand Theft Auto und Lego. Diese Zahlen beinhalten keine digitalen Verkäufe und die Lego Star Wars-Spiele wurden unter beiden Franchises gezählt.

Das größte physische Star Wars-Spiel war Star Wars Battlefront aus dem Jahr 2015. Dieses hat laut GfK während seiner Startphase mehr als das Doppelte des vorherigen größten Star Wars-Spiels, The Force Unleashed aus dem Jahr 2008, verkauft.

TOP 10 der STAR WARS Spiele

Pos Title Publisher Platforms Release Year 1 Star Wars: Battlefront EA PS4/Xbox One/PC 2015 2 LEGO Star Wars: The Complete Saga LucasArts PS3/360/Wii/

DS/PC 2007 3 LEGO Star Wars 2: The Origin al Trilogy LucasArts PS2/Xbox/360/GC/ DS/GBA/PSP/PC 2006 4 Star Wars: Battlefront II LucasArts PS2/Xbox/PSP/PC 2005 5 LEGO Star Wars TT Games PS2/Xbox/GC/GBA/PC 2005 6 Star Wars Episode 3: Revenge of the Sith LucasArts/Ubisoft PS2/Xbox/DS/GBA 2005 7 Star Wars: The Force Unleashed LucasArts PS2/PS3/360/

Wii/DS/PSP 2008 8 Star Wars Jedi: Fallen Order EA PS4/Xbox One 2019 9 Star Wars: Battlefront II EA PS4/Xbox One/PC 2017 10 LEGO Star Wars III: The Clone Wars LucasArts PS3/360/Wii

DS/3DS/PSP/PC 2011

EA‘s Star Wars Jedi: Fallen Order belegt den achten Platz. Es wird jedoch angemerkt, dass der Titel wahrscheinlich höher platziert worden wäre, wenn digitale Daten enthalten wären. Moderne Spieleverkäufe tendieren nämlich weniger auf physische Verkäufe.

Der letztjährige Lego Star Wars-Eintrag, The Skywalker Saga, war der viertgrößte Star Wars-Start aller Zeiten. Allerdings muss der Titel noch die Bestsellerliste erreichen. Es ist anzumerken, dass sich Lego Star Wars-Spiele im Laufe der Zeit verkaufen, da Lego Star Wars: The Complete Saga keine großen Day-One-Zahlen lieferte, aber zu den Bestsellern gehört.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint diesen Freitag, den 28. April, für PS5, Xbox Series X/S und PC.