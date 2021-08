Splitgate-Entwickler fragen Fans nach gewünschten Ranglisten-Modi

Splitgate - © 1047 Games

Splitgate ist zu einem Phänomen im Online-FPS-Bereich geworden. In den letzten Wochen kletterete es die Beliebtheitsskala sogar so weit nach oben, dass es zu einem der meistgespielten Titel wurde. Entwickler 1047 Games versucht, die Fans durch eine Vielzahl von Inhaltsupdates in Splitgate zu beschäftigen. Wie es für ein Live-Service-Spiel typisch, sollen zukünftige Pläne wohl neue Ranglisten-Spielmodi beinhalten. Zumindest deutet eine kürzlich durchgeführte Twitter-Umfrage darauf hin.

Twitter als Umfrage-Tool

Der offizielle Twitter-Account von Splitgate hat eine Umfrage veröffentlicht, in der Fans gefragt wurden, ob sie lieber Ranglisten 2v2 oder Ranglisten-Showdown sehen würden. Zur Zeit gibt es nur Rangliste 4v4 (mit Domination und King of the Hill als Match-Modus) und Ranglisten Takedown. 69,3 % der 47.285 befragten Personen haben sich für einen Ranglisten 2v2-Modus entschieden, während 30,7 % den Ranglisten-Showdown sehen möchten.

Advertisment

Für diejenigen, die mit den Spielmodi von Splitgate nicht vertraut sind: Showdown ist ein 3v3-Spielmodus, bei dem Spieler mit zufälligen Loadouts spawnen, während Takedown ein 3v3-Modus ist, bei dem die Spawn-Zeiten mit jedem Tod steigen. Diese beiden Modi finden auf bestimmten Splitgate-Karten statt.

Release bereits in einer Woche?

Noch ist unklar, ob Splitgate in Kürze einen der vorgeschlagenen Ranglisten-Modus hinzufügen wird. Wie es aussieht, wurde das geplante Veröffentlichungsdatum von Splitgate verschoben doch noch kein neues genannt. Wahrscheinlich wollen sich die Entwickler zuerst einen ordnungsgemäßen Start sichern. Ingame Informationen deuten darauf hin, dass die erste Season von Splitgate möglicherweise bereits am 24.August starten könnte. Somit wäre auch ein mögliches neue Release Date gefunden.

Der Grund für die Verzögerung des Spiels war in erster Linie die unvorhergesehene Popularität von Splitgate. Die Entwickler waren dazu gezwungen ihre Server zu aktualisieren. Ebenso wurde ein Warteschlangensystem implementiert, um dem Antrag von Spielern Herr zu werden.

Halo Infinite ist der größte Konkurrent

Ein starker Konkurrenz für Splitgate ist bereits am Horizont zu erkennen. Das kostenlos spielbare Halo Infinite dürfte die Sache für Splitgate interessant machen. Doch die Verfügbarkeit des Spiels auf PlayStation-Plattformen und die Pläne zur Erweiterung auf Mobilgeräte und der Switch sollten eine große Spielerbasis ermöglichen. Solange die Entwickler Splitgate-Fans regelmäßig mit neuen Content beschäftigen, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass das Spiel seine hohe Popularität nicht beibehalten wird.

Splitgate ist in der Beta auf PC, PS4 und Xbox One spielbar, wobei auch Versionen für PS5 und Xbox Series X in Entwicklung sind.