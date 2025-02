Split Fiction: PlayStation Store leakt PS5 Pro-Verbesserungen

Der PlayStation Store hat enthüllt, dass eines der meist erwarteten Spiele von 2025 für die PS5 Pro optimiert sein wird. Seit dem Release der PS5 Pro am 7. November 2024 wurde heiß diskutiert, ob sich der Kauf der 800-Euro-Konsole wirklich lohnt.

Viele Spieler sind skeptisch, da es bisher nur wenige „PS5 Pro Enhanced“-Spiele gibt und einige technische Probleme die Konsole plagen. Doch Sony arbeitet daran, beide Punkte zu verbessern – und nun gibt es eine neue Überraschung.

Split Fiction wird für die PS5 Pro optimiert

Das Spiel, um das es geht, erscheint bereits im März 2025 und zählt zu den großen Veröffentlichungen dieses Monats. Neben Assassin’s Creed Shadows wird es sich in einem hart umkämpften Zeitraum beweisen müssen. Doch es kommt ein paar Wochen früher als die Konkurrenz – genau am 6. März.

Das neue Koop-Spiel von Hazelight Studios, den Machern von A Way Out (2018) und It Takes Two (2021), sorgt für große Erwartungen. Besonders, weil It Takes Two damals sogar den begehrten Game of the Year-Award gewann und sich über 20 Millionen Mal verkaufte. Ob Split Fiction an diesen Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten – doch die Voraussetzungen sind vielversprechend.

Welche PS5 Pro-Verbesserungen wird es geben?

Bisher ist nicht bekannt, welche Verbesserungen Split Fiction auf der PS5 Pro bieten wird. Viele der bisherigen PS5 Pro Enhanced-Spiele haben nur minimale Upgrades erhalten, was die Begeisterung für die neue Konsole etwas gebremst hat.

Ob bessere Grafik, höhere Framerates oder schnellere Ladezeiten – Fans hoffen, dass Sony und Hazelight hier wirklich spürbare Verbesserungen liefern. Sollte dies gelingen, könnte Split Fiction zu den besten PS5 Pro-Erlebnissen werden.