Splinter Cell-Remake: Game Director Grivel kehrt zu Ubisoft Toronto zurück

Die Entwicklung des Splinter Cell-Remakes macht einen wichtigen Schritt nach vorn. David Grivel, der bereits 2021 und 2022 als Game Director an dem Projekt gearbeitet hatte, kehrt offiziell zu Ubisoft Toronto zurück. Auf LinkedIn bestätigte Grivel seine Rückkehr und damit seine erneute Übernahme der kreativen Gesamtleitung.

Grivel verließ Ubisoft Toronto 2022 und wechselte anschließend zu Electronic Arts. Dort arbeitete er als Senior Design Director an der Kampagne von Battlefield 6 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Zuletzt war er als freier Entwickler tätig.

Nun führt sein Weg zurück zu jenem Projekt, das ihm laut eigener Aussage „besonders am Herzen liegt“. In seinem Beitrag schreibt Grivel:

Was bedeutet das für die Entwicklung?

Die Rückkehr eines ehemaligen leitenden Kreativen deutet darauf hin, dass Ubisoft das Remake erneut klar ausrichtet und Stabilität im Entwicklungsprozess schaffen will. Das Projekt befindet sich weiterhin in aktiver Produktion, offizielle Updates sind jedoch weiterhin rar.

Mit Grivels Erfahrung aus Splinter Cell, Ghost Recon und zuletzt Battlefield 6 dürfte Ubisoft auf klare kreative Führung setzen, um das Remake eines der beliebtesten Stealth-Spiele der 2000er erfolgreich zu modernisieren.

Offizielle Gameplay-Einblicke oder ein Release-Fenster für das Splinter Cell-Remake, dass seit 2021 bestätigt ist, stehen weiterhin aus. Grivels Rückkehr könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Rückkehr von Sam Fisher wieder an Fahrt aufnimmt.

