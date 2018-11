Battlefield V ist wieder dort, wo Battlefield 1942 einst angefangen hat, nämlich im Zweiten-Weltkriegs-Szenario. Was macht das Game aus und hat sich die Release-Verschiebung wirklich gelohnt?

Zu Beginn erwartet uns eine spannende Einführung, die durch alle Kriegsgebiete, Fahrzeuge und Einheiten führt. Wirklich sehr imposant und gut durchdacht. Der erste Eindruck war einfach nur „WOW“. Vor allem die tolle Grafik der aufpolierten Frostbite-Engine weiß zu überzeugen. Was macht man als Nächstes? „Capture the Flag“ mit 63 anderen Spielern oder eine Kriegsgeschichte? Natürlich CTF! Und da hat das Game auch seine Stärken, aber kommen wir erst einmal zu einer ganz großen Schwachstelle.

Der Singleplayer-Modus

Battlefield ist ein Multiplayer-Game, wenn man nur das über die Spieleserie weiß, reicht es eigentlich schon, damit man weiß was kommt. Der Singleplayer-Modus, wenn man davon überhaupt sprechen kann, sind kleinere „Kriegs-Geschichten“. Es wird eine nette Story aufgebaut und man lernt verschiedene Protagonisten kennen. Kennt man ihn oder sie und hat man sich mit ihm oder ihr „angefreundet“, dann ist die Geschichte auch schon wieder vorbei.

Auch muss man auf weitere Geschichten warten, vor allem die deutsche Kurzgeschichte „Tiger“ wäre eine andere Perspektive des Zweiten Weltkrieges, diese erscheint jedoch erst am 4. Dezember 2018. Die Kampagnen sind „Gut für Anfänger“, die sich in die Battlefield-Materie einarbeiten möchten. Mehr aber auch schon nicht. Es gibt keine große zusammenhängende Geschichte, eigentlich in Ordnung, das hatten wir schon in so vielen 2. Weltkriegs-Games, aber irgendwie hätte man mehr daraus machen können. Vor allem ein wenig länger! Es werden Protagonisten gezeigt in Schauplätzen die weniger bekannt sind, gerade deshalb wäre es interessant gewesen, wie es weiter geht!

Vor allem die Kriegsgeschichte „Tirailleur“ hätte meiner Meinung nach großes Potenzial gehabt, auch etwas über die Hintergründe des Kolonialismus und Rassismus außerhalb Deutschlands zu betrachten. Im Grunde sind alle bisherigen Geschichten, die erschienen sind, ein kleines Helden-Epos ohne Tiefgang.

Kauftipp:

Der Multiplayer-Modus

Kommen wir zur eigentlichen Stärke der Battlefield-Reihe, dem Multiplayer. Nachdem Battlefield 1 schon sehr stark an der Genialität vorbeischrammte, macht es Battlefield V noch besser. Es fühlt sich alles verbessert und „aufgepimpt“ an. Nicht ein Update, sondern ein Upgrade bekommen wir von DICE aufgetischt, auch wenn es nicht gleich so wirkt. Zum einem heilt sich dein Soldat am Schlachtfeld nicht selbst, mit der Zeit, sondern es werden Medi-Kits benötigt. Davon hat die Sanitäter-Klasse genug, genauso wie die Support-Einheit Munition austeilt.

Aber es müssen alle zusammenspielen, sonst wird das nichts. Vor allem Team-Spieler bekommen ordentlich Punkte vom Game ausgeteilt. Lass also deine Kameraden nicht hilflos am Boden liegen, sondern hilf ihnen auch wieder auf. Das ist auch wichtig, da man sonst die Möglichkeit hat erst wieder beim nächsten Spawn-Punkt aufzutauchen. Wenn die Kriegshandlung jedoch ein paar 100m weiter weg ist, ist der Vorstoß auch gleich wieder erledigt. Gute Sanis befinden sich im Leaderboard auch gleich mal im oberen Drittel, weil das Game es so belohnt. Finde ich großartig.

Wenn man noch über die anfänglichen Bugs hinwegsieht, und diese betreffen hauptsächlich Grafik und Performance (lange Lagezeiten), ist der Multiplayer ausbalanciert und bietet jeder der vier Klassen sich am Schlachtfeld zu beweisen. Mit den bisherigen acht Maps hat man natürlich noch Luft nach oben, aber damit hat man sich mit der Zeit schon revanchiert, das weiterer Content erst im Laufe der Zeit hinzugefügt wird. Dennoch hätte ich mir lieber Kriegsschauplätze gewünscht, die ein wenig „populärer“ gewesen wären. Abgesehen von den Waffen, Fahrzeugen und Uniformen der Charaktere wirkt irgendwie nichts wie Zweiter Weltkrieg. Ein Potenzial das vergeben wurde und hoffentlich nachgereicht wird.

Fazit

Battlefield V ist sicherlich eines der besten Battlefields die jemals erschienen sind, abgesehen von den Helden-Epos-Geschichten und den Grafik-Glitches und anfänglichen Performance-Schwierigkeiten. Der Multiplayer-Modus verspricht für die Zukunft, vor allem mit dem Firestorm-Modus (Battle Royale), Großes! Ob man die Erwartungen auch nach dem Release halten kann bleibt fraglich. Würde ich den Titel in einem Jahr bewerten, wäre die Wertung sicherlich höher ausgefallen. Aus aktueller Sicht gibt es vor allem Abzüge für den Singleplayer-Modus, den zuvor angesprochenen Grafik- und Performance-Problemen sowie den unspektakulären Schauplätzen im Multiplayer-Modus.

Unsere Meinung zu ... Battlefield V 8 Score Mir fehlt noch ein wenig das ganze Große, aber Battlefield V ist auf dem Weg der beste Teil der Spieleserie zu werden! PROS Exzellente Grafik

Wahnsinns Sound-Kulissen

Panzer steuern sich wie weiche Butter auf Brot

Mit Freunden im Trupp macht das Game die meiste Laune und lasst nicht wieder schnell los! CONS Flugzeuge zu fliegen mit Maus und Tastatur ist für Anfänger eine echte Herausforderung!

Grafik-Glichtes und Performance-Probleme gehören echt schon zum Start jedes Battlefield-Spiels

Wenig Kriegsschauplätze die man auch kennt

Sound 0

Steuerung 0

Multiplayer 0

Singleplayer 0

