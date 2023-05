Spiele können bis zu 1 Milliarde US-Dollar kosten

Games dominieren den Markt. Doch das hat auch seinen Preis, wie nun neue Unterlagen zur Spieleproduktion bekanntgeben.

GTA Fakten

Genre: Action Release: 21/10/1997 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu GTA

Eine der größten Newsmeldungen der vergangenen Wochen und Monate ist der bevorstehende Kauf der ,,Call of Duty”-Marke durch Microsoft. Genauer gesagt das Duell der beiden Gaming-Riesen, Sony und Microsoft und deren Schlacht um die größte Shooter-Reihe der Gaming-Branche. Derzeit beschäftigt sich die britische Marktaufsichtsbehörde CMA mit der Frage, ob ein eventueller Kauf nicht zu einer Alleinherrschaft in der Branche führen könnte. Zuletzt hatte die Behörde hierzu ihre Meinung geändert.

Und auch wenn die Streitfrage derzeit noch kaum gelöst ist, liefern die Gerichtsunterlagen schon jetzt spannende Einsichten in die Vorgehensweise von zwei der größten Publisher am Markt. Vor kurzem konnten wir so erfahren, wann Sony denn nun in etwa mit ihrer nächsten Konsolengeneration rechnet. Aktuell geben die Unterlagen hingegen Auskunft darüber, wie unglaublich Teuer die moderne Spieleproduktion großer Titel wie GTA, The Last of Us, oder ebene Call of Duty werden kann. (IGN)

WERBUNG

So teuer ist die Spieleproduktion

So gab die CMA in ihren Unterlagen bekannt, dass Spiele derzeit bis zu 1 Milliarde US-Dollar in der Produktion verschlingen können. Der Betrag bezieht sich dabei sowohl auf die Produktionskosten, die bei ,,Triple A”-Spielen, also Blockbuster-Titel wie GTA V, um die 250-300 Millionen Dollar ausmachen können und die darauffolgenden Marketing- und Vertriebskosten.

Hierbei ist klar zu erkennen, wie stark die Gaming-Industrie in den letzten Jahren zugenommen hat. Vor knapp fünfzehn Jahren galt GTA IV mit 100 Millionen US-Dollar als teuerstes Spiel aller Zeiten. Doch Jahre später ist die Gaming-Industrie die deutliche einkommensstärkster Kraft im Unterhaltungsektor. Noch vor Filmen und Serien. Und das spiegelt sich schlussendlich auch bei den Produktionskosten wieder. So hat Call of Duty in der Produktion bereits über 300 Millionen Dollar gekostet. Eine Zahl, die durch Marketing und Vertrieb noch die Milliardengrenze überschreitet. Damit lässt sich die Reihe mit dem erfolgreichsten Films des letzten Jahres, Avatar: The Way of Water, vergleichen, dessen totale Ausgaben auf 1,089 Milliarden US-Dollar verliefen.

Doch anders als bei Avatar, der zu den aufwendigsten und teuersten Filmen aller Zeiten gehört, erscheint jedes Jahr ein neues Call of Duty, das ähnliche Ausgabe aufweist.