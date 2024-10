Space Marine 2: Neue Inhalte Ende dieses Monats

Fans von Warhammer 40.000: Space Marine 2 können sich schon in wenigen Wochen auf ein großes Update freuen. Saber Interactive hat in einem Posting an die Community die nächste Runde neuer Inhalte für das Spiel angekündigt. Der Entwickler trennte sich Anfang des Jahres von seiner Muttergesellschaft, der Embracer Group. Space Marine 2 ist bereits jetzt ein großer kommerzieller Erfolg. Der Titel hat alle Verkaufsrekorde gebrochen und sich als das wohl erfolgreichste Warhammer-Videospiel aller Zeiten etabliert. Der Entwickler ist sich dessen bewusst und versucht, den Ruf ihres neuesten Games bei den Fans zu festigen. So verspricht man beispielsweise regelmäßige Updates und neue Inhalte.

Erst vor einer Woche wurde das dritte größere Update veröffentlicht. Es brachte eine Reihe von Verbesserungen für den Online-Multiplayer sowie Verbesserungen der Balance im PVP- und PVE-Gameplay. Doch Saber Interactive ist mit dem Spiel noch längst nicht fertig. In einem neuen Community-Update, das auf der offiziellen Website und im Steam-Store des Spiels veröffentlicht wurde, kündigt das Studio eine Reihe neuer Erweiterungen an, die im Oktober 2024 veröffentlicht werden sollen. Darunter befindet sich auch eine neue Karte für den Operations-Modus. Operationen sind kooperative Multiplayer-Missionen, in denen eine Gruppe von drei Space Marines gegen Horden von Feinden kämpft.

Oktober-Update für Space Marine 2 bringt einige neue Inhalte

In einem Posting von Saber Interactive wurden einige Details zur kommenden Karte für den Operations-Modus von Space Marine 2 bekannt gegeben. Die Map wird auf dem bewaldeten Planeten Kadaku spielen, einer Welt, die fast vollständig vom Tyranidenschwarm erobert wurde. Das Posting enthielt auch einen Screenshot von Kadaku. Er zeigte einen verdorbenen Wald, der von fleischigen Tyraniden-Strukturen überwuchert wurde. Neben der neuen Operation versprach das aktuelle Community-Update auch ein kostenloses 4K Texture Pack DLC für PC-Spieler mit leistungsstarker Hardware. Außerdem wurden Hotfixes zur Behebung von Absturzproblemen und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten der Rüstung, wie z. B. neue Farboptionen für die Helmgläser, veröffentlicht.

