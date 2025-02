Sony und Kadokawa: Eine Partnerschaft mit Potenzial

Die Kadokawa Corporation, Muttergesellschaft von FromSoftware, hat in ihrem aktuellen Geschäftsbericht bestätigt, dass Sony zukünftige Spielprojekte nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch veröffentlichen wird. Diese Partnerschaft könnte neben FromSoftware auch die weiteren Kadokawa-Studios wie Gotcha Gotcha Games, Spike Chunsoft und Acquire betreffen, deren kommende Projekte möglicherweise ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit Sony entwickelt werden.

Bereits im November 2024 kursierten Berichte über eine mögliche Übernahme von Kadokawa durch Sony. Während der Hauptfokus auf Kadokawas starkem Anime-Geschäft lag, zog das Potenzial, namhafte Spielestudios wie FromSoftware in das PlayStation-Portfolio aufzunehmen, besondere Aufmerksamkeit auf sich. Die Gerüchte wurden im Dezember desselben Jahres beendet, als Sony und Kadokawa ein Joint Venture ankündigten. Sony investierte 318 Millionen US-Dollar, um seinen Anteil an Kadokawa auf 10 % zu erhöhen – damit wurde Sony zum größten Anteilseigner des japanischen Medienkonzerns.

Zusammenarbeit von Sony und Kadokawa

Kadokawa betonte in seinem Geschäftsbericht die positiven Auswirkungen dieser Partnerschaft. Die Zusammenarbeit mit Sony soll die Entwicklung und den globalen Vertrieb neuer Spiele-IPs, Filme und TV-Shows beschleunigen. Besonders hervorgehoben wurde, dass Sonys finanzielle Unterstützung nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität der Spieleentwicklung bei Kadokawa erhöht hat. Insbesondere FromSoftwares kommende Projekte stehen im Fokus: Während Elden Ring: Nightreign weiterhin von Bandai Namco veröffentlicht wird, könnte das nächste große Spiel des Studios (zumindest teilweise) von Sony finanziert und veröffentlicht werden.

Die genauen Auswirkungen dieser Vereinbarung sind jedoch noch unklar. Ob PlayStation-Exklusivität dazugehört, bleibt abzuwarten. Beispiele wie Stellar Blade und Rise of the Ronin zeigen, dass Sony gerne auf zeitlich begrenzte PS5-Exklusivität setzt. Dennoch erfreuen sich FromSoftware-Titel auch auf dem PC großer Beliebtheit, was Hoffnung auf eine breitere Veröffentlichung weckt.

Neben FromSoftware bleibt es spannend, was Kadokawas andere Studios in der Pipeline haben. Gotcha Gotcha Games plant die Veröffentlichung von „Action Game Maker“ im Juni 2025, während Acquire und Spike Chunsoft an noch unangekündigten Projekten arbeiten. Die Kooperation zwischen Sony und Kadokawa könnte also langfristig für spannende Entwicklungen in der Spielebranche sorgen.