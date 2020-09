Rocket League meets Fortnite : Das Lama Rama

Rocket League Rama Lama (c) Epic Games

Mit der Übernahme von Psyonix durch Epic Games, läuteten diese das Free to Play Zeitalter von Rocket League ein. So wie es der neue Mutterkonzern seit jeher mit dem Megahit Fortnite handhabt. Änderungen waren zu erwarten und so führte Epic Games auch eine Epic Account Pflicht in das Spiel ein. Wir wussten dass das noch lange nicht Alles gewesen sein kann und so folgt auch schon die nächste Überraschung.

Rocket League : Rama Lama , sichert euch die Belohnungen!

Auf Social Media fiel als Erstes auf, dass Rocket League mit Video-Trailern beworben wurde. Ganz im Stil der Fortnite Videos die stets lustige oder actionreiche Geschichten erzählten. Man merkt sofort, dass Epic Games plant, die Erfolgsrezeptur von ihrem Megahit auf dieses neu erworbene Franchise zu übertragen. Es überrascht uns also nicht diese Mechanik aus Fortnite nun auch in Rocket League zu finden. Die Rede ist von den Saisonalen Aufgaben. Schon seit vielen Monaten ist es in Fortnite üblich, durch erfüllen bestimmter Aufgaben und Kriterien sich extra Belohnungen zu sichern. Spitzhacken, Gleiter, Umhänge und so weiter. Suchte man im Spiel zum Beispiel 10 bestimmte Orte auf, so wurde Stufe 1 der Belohnung freigeschaltet und die nächste Aufgabe. Nun musste man an 5 anderen Orten tanzen, für die nächste Aufgabe und eine neuere Belohnung. So das Prinzip.

Welche Aufgaben hat man in Rocket League für das Rama Lama zu erfüllen?

Diese Informationen stammen direkt von der Website von Epic Games und sind somit verifiziert:

HERAUSFORDERUNG 1: LLAMAS, START YOUR ENGINES! Rocket League-Herausforderung: Spiele ein Online-Match in einer beliebigen Playlist Rocket League-Belohnung: Antenne „Llama Flyer“ Fortnite-Belohnung: Rocket League-Spray

HERAUSFORDERUNG 2 – FLAGGED FOR VICTORY Rocket League-Herausforderung: Gewinne ein zwangloses Online-Match mit der Antenne „Llama Flyer“. Rocket League-Belohnung: Dachaufsatz „Top Llama“ Fortnite-Belohnung: Drop Kondensstreifen „Holodata“

HERAUSFORDERUNG 3 – TOP OF THE WORLD Rocket League-Herausforderung: Erziele 5 Tore, Vorlagen oder Paraden mit dem Dachaufsatz „Top Llama“. Rocket League-Belohnung: Octane-Aufkleber „Loot Llama“ Fortnite-Belohnung: Musik-Titel „Rocket Groove“

HERAUSFORDERUNG 4 – AN EPIC ENDEAVOR Rocket League-Herausforderung: Gewinne 5 Online-Matches in einer beliebigen Playlist mit dem Octane-Aufkleber „Loot Llama“. Rocket League-Belohnung: „Llama“-Räder Fortnite-Belohnung: Emote „Rocket League“

HERAUSFORDERUNG 5 – LLAMA LEGEND Rocket League-Herausforderung: Werde mit den Rädern „Llama“ in einem beliebigen Online-Match zum MVP. Rocket League-Belohnung: Schlachtenbus- und Battle-Balloon-Antenne, Schlachtenbus-Räder und Schlachtenbus-Motorsound Fortnite-Belohnung: Rücken-Accessoire „Octane RL“ und Stilvariante



Werdet ihr euch die Belohnungen im Rocket League Rama Lama holen?

Rocket League konnte seit Jahren die Spieler halten und auch unterhalten mit dem herausfordernden Matchplay des Auto-Fußballs, nun bringt Epic Games neue Aufgaben in die Mischung. Wenn man, so wie manche Spieler, bereits alle Trophäen ergattert hat die es in Rocket League zu holen gibt. So weiß man dass es gar nicht so leicht ist, sich während des Matches auf andere Dinge und besonders Aufgaben zu konzentrieren. Eine Herausforderung für wirklich geschickte Spieler. Nun zeigt Epic Games dass uns neue und lustige Zeiten bevorstehen, aber auch unser Einsatz immer direkt belohnt wird. Freut ihr euch über diese Neuerungen? Werdet ihr sie euch erspielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.