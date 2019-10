RIOT fordert die Zauberer von League of Legends auf, keine sensiblen Themen zu diskutieren

League of Legends - (C) RIOT Games, Tencent

Riot Games hat eine Erklärung veröffentlicht, in der League of Legends-Castern geraten wird, während der Gruppenphase der Weltmeisterschaft an diesem Wochenende keine heiklen Themen zu diskutieren. Diese Entscheidung wurde im Zuge der Kontroverse von Blizzard in Hongkong getroffen, bei der der Hearthstone-Profi Blitzchung gesperrt und zwei Sender entlassen wurden.

Die Nachricht kommt von John Needham, dem globalen Leiter von League of Legends-Esports, und wird von der Community bereits heftig aufgenommen.

“In der Regel möchten wir unsere Sendungen auf das Spiel, den Sport und die Spieler konzentrieren”, heißt es in der Erklärung. “Wir dienen Fans aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und wir glauben, dass diese Gelegenheit mit der Verantwortung verbunden ist, persönliche Ansichten zu sensiblen Themen (politisch, religiös oder auf andere Weise) zu trennen.”

Maulsperre in LoL?

Die Aussage betont die nuancierte Natur des vorliegenden Themas und wie es ein “tiefes Verständnis und eine Bereitschaft zum Zuhören” erfordert, und fordert die Casters und Pro-Spieler von League of Legends auf, “keine dieser Themen auf Sendung zu diskutieren” gab an, dass diese Themen in dem von unserer Sendung bereitgestellten Forum nicht „angemessen vertreten sein können“.

Laut der Botschaft hat Riot Games Mitarbeiter und Fans in Regionen, die möglicherweise von „politischen und / oder sozialen Unruhen“ betroffen sind, einschließlich Hongkong. Daher hofft der LoL-Entwickler, dass keine freiwilligen oder nicht freiwilligen Aussagen oder Maßnahmen zur Eskalation sensibler Situationen beitragen.

Riot Games ist seit 2011 im Besitz von Tencent, und viele Spieler haben diese Aussage schnell mit dem chinesischen Unternehmen in Verbindung gebracht. Tencent ist zu 40% an Epic Games beteiligt. Gründer und CEO Tim Sweeney erklärte, sein Studio unterstütze “die Rechte von Fortnite-Spielern und -Schöpfern, über Politik und Menschenrechte zu sprechen” Epic und wir sind mit der Beziehung zufrieden “und schließen mit der Feststellung, dass„ sie nach all unseren Erfahrungen noch nie Anlass zu Spannungen zwischen den USA und China gegeben haben oder eine Ursache für einen unangemessenen Einfluss auf Unternehmen sind, in die sie investieren.“