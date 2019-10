Im Gegensatz zu Blizzard verbietet Epic Games Spielern keine politischen Ansichten

Fortnite Battle Royale - (C) Epic Games

Als Reaktion auf Aktionen, die Blizzard nach einem kürzlich ausgetragenen Hearthstone-Turnier ergriffen hat, hat der Fortnite-Entwickler Epic Games erklärt, dass er Spieler niemals verbieten wird, ihre politischen Ansichten zu äußern. Vor kurzem wurde Fortnites 11. Staffel um eine Woche verschoben, und die Spieler haben ihre zusätzliche Zeit als Battle Royale Batman verbracht, da das Spiel kürzlich mit Dark Knight von DC Comics gekreuzt wurde.

Fortnite wurde in letzter Zeit teilweise renoviert, um Gelegenheitsspielern entgegenzukommen, indem ein neues, auf Fähigkeiten basierendes Matchmaking-System hinzugefügt wurde, um das “Smurfing” zu reduzieren. Dies ist der Prozess, bei dem extrem talentierte Spieler gegen arme Spieler antreten müssen, um ihre Spielerstatistiken künstlich zu verbessern. Epic Games hat Spieler von Fortnite in der Vergangenheit aufgrund von Betrug und Ausbeutung gesperrt, aber sie haben jetzt die Aufzeichnung aufgenommen, dass sie niemals das tun werden, was Blizzard letztes Wochenende getan hat.

Laut The Verge, sagte ein Sprecher von Epic Games:

“Epic unterstützt das Recht aller, ihre Ansichten zu Politik und Menschenrechten zu äußern. Wir würden keinen Fortnite-Spieler oder Content-Ersteller für das Sprechen zu diesen Themen verbieten oder bestrafen.”

Politisch korrekt?

Diese Aussage kommt, nachdem das Hashtag #BlizzardBoycott begann zu tendieren, weil das Unternehmen einem Hearthstone-Spieler seinen Titel und seine Gewinne abstreifte, weil er in einem Interview nach dem Spiel gegen die Unterdrückung Hongkongs durch die chinesische Regierung protestierte. Blizzard verbot dem Spieler, der mit Blitzchung spielt, außerdem die Teilnahme an Hearthstone-Turnieren für ein ganzes Jahr.

Blizzard war das Ziel vieler Hearthstone-Fans auf der ganzen Welt, seitdem sie beschlossen haben, den Siegerstatus von Blitzchung aufzuheben. Spieler und Politiker sind gleichermaßen verärgert. Blizzard wird alles daran setzen, um die unterdrückerische chinesische Regierung nicht zu verletzen, und Hearthstone-Spieler haben kürzlich bei einem Collegiate-Turnier ein Zeichen der Solidarität mit den Demonstranten in Hongkong gesetzt.

Fortnite als politisches Sprachrohr?

Fortnite ist zwar ein nettes Gefühl von Epic Games, steckt aber immer noch voller Swatting-Probleme und skizzenhafter DLC-Angebote, was möglicherweise ein Grund dafür ist, dass Blizzard-Spiele wie World of Warcraft in letzter Zeit mehr auf Twitch als auf Fortnite gesehen wurden. Ist dies eine von Herzen kommende Reaktion auf die Handlungen eines anderen Unternehmens oder ein geringer Versuch, einige der guten Seiten wiederzugewinnen, die Epic Games aufgrund verschiedener Rechtsstreitigkeiten und Berichte über intensive Krisenperioden verloren hat? Der wahre Grund liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber jetzt, da Epic Fortnite als einen bestimmten Ort bezeichnet, an dem die Redefreiheit gefördert wird, wird es interessant sein zu sehen, wie die Fans ihn in Zukunft nutzen.