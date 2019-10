Trotz “Super-Streamer-Deal”: MIXER gewinnt nicht von TWITCH

Mixer von Microsoft

Mixer, Microsofts Livestream-Plattform, sorgte vor ein paar Monaten für Aufsehen, als es Ninja von Twitch holte. Doch auch wenn der wohl beliebteste Streamer heute in seinem Stall steht, hat sich das kaum ausgewirkt.

Wenn das letzte Quartal des Jahres 2019 ein Anzeichen dafür ist, wird es noch eine Weile dauern, bis Mixer als eigenständige Streaming-Kraft in Erscheinung treten könnte. Laut Streaming Content Service StreamElements (via Twitter) ist dies noch lange nicht der Fall, da es sich um Daten handelt, die von der Branchenanalyseplattform Arsenal zusammengestellt wurden.

An diesem Wochenende teilte man mit, wie die Gesamtstunden der angesehenen Inhalte im dritten Quartal 2019 auf die wichtigsten Streaming-Plattformen verteilt wurden. Und das Bild, das es malt, ist keine gute Nachricht für Mixer, da es zwischen Juli und September nur 3,2% der Gesamtstunden vorweisen konnte. Dies ist weniger als das, was Plattformen mit nur teilweisem Fokus auf Streaming, wie Facebook (3,7%) und YouTube (17,6%), und weit entfernt von Twitchs immensem Anteil von 75,6%, was einem Anstieg von rund 3% gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Twitch dominiert weiterhin den Gaming-Streaming-Markt

Da drei Viertel des Streaming-Marktes unter der Kontrolle von Twitch stehen, ist es nicht verwunderlich, dass die Konkurrenz um den Wettbewerb kämpft. Im August schien es Mixers Powerplay, Ninja an Bord zu bringen, zu ermöglichen, mit dem Wettbewerb zu beginnen. Dies war ein Wendepunkt für eine Plattform, die damals, als Mixer als Beam bekannt war, größtenteils ignoriert wurde. Obwohl Mixer in diesem Monat einen Anstieg der Zuschauerzahlen verzeichnete, belief sich dieser auf knapp 40.200.000 Stunden, eine Steigerung von lediglich 6% gegenüber dem Vormonat. Im September fiel dieser Anstieg um 26% auf knapp 29.635.000 Stunden. Im Vergleich dazu hat Twitch in seinem langsamsten Monat immer noch rund 777.585.000 Stunden Zuschauer.

Fairerweise war dieser Rückgang im September auf dem gesamten Streaming-Markt zu verzeichnen. Seit dem Beginn des Schuljahres im September für die jüngeren Zuschauer dieser Plattformen sinkt die Gesamtbesucherzahl auf ganzer Linie. Interessanterweise war Facebook Gaming jedoch die einzige Plattform, die sich diesem Trend widersetzte und im September eine beeindruckende Steigerung von 41% gegenüber August verzeichnete. Vielleicht liegt es daran das man einen eigenen Button dafür in der Handy-App eingebaut hat.

Für die Zukunft ist es schwer zu sagen, was Mixer tun kann, um im Streaming-Geschäft bekannter zu werden. Es wäre leicht zu sagen, dass Microsoft mehr Exklusivitätsverträge abschließen sollte und prominente Streamer von Twitch abzieht, aber das mangelnde Interesse an Mixer nach Ninjas Schritt legt nahe, dass dies nur so weit kommen würde. Angesichts der derzeitigen Marktbeherrschung von Twitch ist es wahrscheinlich, dass der beste Mixer darin besteht, seine eigenen Stärken, wie die besten Sportfunktionen einer Plattform, zu nutzen und sich eine spezialisiertere Nische zu suchen. So funktioniert es eben nicht, wie man sich es vielleicht ausgedacht hatte.