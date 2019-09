Die PC-Exklusivität von Control kostete Epic Games 9,49 Millionen

Der kommende CD Projekt RED-Titel, Cyberpunk 2077, wird in der First-Person-Ansicht gespielt. Eine Geschichte für sich. Immerhin stoß man dabei, für ein Rollenspiel, in eine andere Kerbe. The Witcher 3, das letzte große Projekt des polnischen Studios, spielte man in der Third-Person-Ansicht. Die robuste Charaktererstellung, mit vielen Optionen, möchten die Spieler auch sehen. Der Level-Designer…