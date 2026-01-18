DailyGame - Gaming News - Resident Evil: Kein RE5-Remake – Leak deutet klar auf Code Veronica hin
3 Min. lesen
Klare Story-Linie?

Resident Evil: Kein RE5-Remake – Leak deutet klar auf Code Veronica hin

Bekannter Insider widerspricht Gerüchten um Resident Evil 5. Stattdessen soll ein "Code Veronica"-Remake noch 2026 angekündigt werden.

i Resident Evil: Kein RE5-Remake – Leak deutet klar auf Code Veronica hin
Artikel von Markus +
Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Seit Monaten spekulieren Fans über das nächste große Resident Evil-Remake. Viele rechneten fest mit Resident Evil 5, doch nun kommt ein klarer Dämpfer. Der bekannte Insider Dusk Golem (AestheticGamer) stellt öffentlich klar: Ein RE5-Remake wird dieses Jahr nicht angekündigt. Stattdessen, so seine Aussage, soll Capcom noch 2026 ein Remake von Resident Evil: Code Veronica enthüllen. Wörtlich schreibt er, es beginne mit „C“ und ende mit „ode Veronica“. Für viele Fans ist das keine Enttäuschung, sondern eine kleine Sensation (auf die viele schon länger warten).

Auf Reddit ist die Reaktion überwiegend euphorisch. Zahlreiche Spieler feiern die mögliche Rückkehr nach Rockfort Island und in die ikonische Antarktis-Basis. Besonders oft erwähnt werden die dichte Atmosphäre, die düsteren Schauplätze und der Soundtrack, der für viele zu den besten der gesamten Reihe zählt. Gleichzeitig werden auch die Schwächen des Originals diskutiert. Viele erinnern sich an frustrierende Engpässe, vor allem an den legendär harten Tyrant-Kampf im Flugzeug, der ganze Durchläufe ruinieren konnte, wenn Munition fehlte. Genau hier hoffen Fans auf modernes Balancing im Remake.

Warum „Code Veronica“ für Resident Evil wichtig ist

In den Diskussionen taucht immer wieder ein Argument auf: Ohne Code Veronica fehlt ein entscheidendes Bindeglied der Story. Die Rivalität zwischen Chris Redfield und Albert Wesker wird hier erst richtig etabliert und ist essenziell, um spätere Spiele wie Resident Evil 5 überhaupt zu verstehen. Viele sehen das Remake daher als logischen nächsten Schritt.

Lesenswert
Showcase am 15. Januar: Capcom zeigt Resident Evil Requiem
Lesenswerter Artikel
Diese Gaming-Giganten feiern 2026 ihr großes Jubiläum
Lesenswerter Artikel
Resident Evil Requiem knackt 4 Millionen auf der „Wunschliste“
Lesenswerter Artikel
Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2 geleakt, mit lokalem Multiplayer
Lesenswerter Artikel
Resident Evil Requiem erklärt sich selbst – Ein gesunder „Mix“ aus RE2 und RE4?
Lesenswerter Artikel
Resident Evil Requiem zeigt neues Gameplay – „Kamera-Entscheidung“ spaltet Fans
Lesenswerter Artikel
Resident Evil-Ikone kehrt zurück: Action-Teil in „Requiem“ mit Leon spielbar
Lesenswerter Artikel
„Bitte spielt es wieder“ – Macher von Monster Hunter Wilds appelliert an Fans zur Rückkehr
Lesenswerter Artikel

Auch Wünsche werden laut: Claire Redfield soll möglichst nah am Modell und an der Stimme aus dem Resident Evil 2-Remake bleiben. Andere hoffen schlicht darauf, die Ashford-Familie und ihre tragische Geschichte neu erleben zu können.

Resident Evil 2 Remake - (C) Capcom

Resident Evil 2 Remake gilt für viele Fans als bestes Beispiel eines perfekten Remakes. – Bild: Capcom

Auf X.com zeigen sich Fans deutlich gespaltener. Einige fordern weiterhin ein RE5-Remake, andere halten das Setting heute für problematisch. Genau diese Diskussion könnte ein Grund sein, warum Capcom aktuell einen anderen Weg einschlägt. Noch ist nichts offiziell. Dusk Golems Aussage bleibt ein Leak, aber einer, der perfekt zur bisherigen Remake-Reihenfolge passt. Sollte Code Veronica wirklich zurückkehren, würde Capcom nicht nur eine alte Lücke schließen, sondern einen lang gehegten Fanwunsch erfüllen. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwann einmal ein RE5-Remake geben wird. Nur eben nach Code Veronica!

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!