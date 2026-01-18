Resident Evil: Kein RE5-Remake – Leak deutet klar auf Code Veronica hin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Seit Monaten spekulieren Fans über das nächste große Resident Evil-Remake. Viele rechneten fest mit Resident Evil 5, doch nun kommt ein klarer Dämpfer. Der bekannte Insider Dusk Golem (AestheticGamer) stellt öffentlich klar: Ein RE5-Remake wird dieses Jahr nicht angekündigt. Stattdessen, so seine Aussage, soll Capcom noch 2026 ein Remake von Resident Evil: Code Veronica enthüllen. Wörtlich schreibt er, es beginne mit „C“ und ende mit „ode Veronica“. Für viele Fans ist das keine Enttäuschung, sondern eine kleine Sensation (auf die viele schon länger warten).

Auf Reddit ist die Reaktion überwiegend euphorisch. Zahlreiche Spieler feiern die mögliche Rückkehr nach Rockfort Island und in die ikonische Antarktis-Basis. Besonders oft erwähnt werden die dichte Atmosphäre, die düsteren Schauplätze und der Soundtrack, der für viele zu den besten der gesamten Reihe zählt. Gleichzeitig werden auch die Schwächen des Originals diskutiert. Viele erinnern sich an frustrierende Engpässe, vor allem an den legendär harten Tyrant-Kampf im Flugzeug, der ganze Durchläufe ruinieren konnte, wenn Munition fehlte. Genau hier hoffen Fans auf modernes Balancing im Remake.

Warum „Code Veronica“ für Resident Evil wichtig ist

In den Diskussionen taucht immer wieder ein Argument auf: Ohne Code Veronica fehlt ein entscheidendes Bindeglied der Story. Die Rivalität zwischen Chris Redfield und Albert Wesker wird hier erst richtig etabliert und ist essenziell, um spätere Spiele wie Resident Evil 5 überhaupt zu verstehen. Viele sehen das Remake daher als logischen nächsten Schritt.

Auch Wünsche werden laut: Claire Redfield soll möglichst nah am Modell und an der Stimme aus dem Resident Evil 2-Remake bleiben. Andere hoffen schlicht darauf, die Ashford-Familie und ihre tragische Geschichte neu erleben zu können.

Auf X.com zeigen sich Fans deutlich gespaltener. Einige fordern weiterhin ein RE5-Remake, andere halten das Setting heute für problematisch. Genau diese Diskussion könnte ein Grund sein, warum Capcom aktuell einen anderen Weg einschlägt. Noch ist nichts offiziell. Dusk Golems Aussage bleibt ein Leak, aber einer, der perfekt zur bisherigen Remake-Reihenfolge passt. Sollte Code Veronica wirklich zurückkehren, würde Capcom nicht nur eine alte Lücke schließen, sondern einen lang gehegten Fanwunsch erfüllen. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwann einmal ein RE5-Remake geben wird. Nur eben nach Code Veronica!

