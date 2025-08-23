Resident Evil: Kommt doch ein großes Code Veronica Remake? – Leak

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wird Resident Evil Code: Veronica nun endlich das Remake bekommen, das Fans sich seit vielen Jahren wünschen? Ein neuer Leak sorgt für Aufsehen und widerspricht gleichzeitig früheren Aussagen desselben Insiders.

Der bekannte Leaker Dusk Golem, der in der Vergangenheit mit Capcom-Infos sehr (sehr) oft richtig lag, berichtet nun, dass das Code: Veronica Remake angeblich ein Budget auf dem Niveau von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 haben soll. Das steht im Kontrast zu seinen früheren Behauptungen, dass dieses Projekt eher kleiner ausfallen könnte.

Code: Veronica Remake doch mit großem Budget?

In einem X-Beitrag vom 22. August erklärte der Insider, dass die Neuauflage von RE Code: Veronica durchaus mit großem Aufwand entwickelt werde. Besonders interessant: Angeblich arbeitet ein Großteil des Teams daran, das bereits die gefeierten Remakes von RE2 und RE4 umgesetzt hat. Das sorgt bei Fans für Hoffnung, denn viele wünschen sich, dass Capcom das düstere Abenteuer um die Ashford-Familie endlich in modernem Glanz neu aufleben lässt. Gerade die Atmosphäre und Story von RE Code: Veronica gelten bei Fans als unterschätzt. Ein großes Budget könnte den Dreamcast-Klassiker ins Rampenlicht rücken.

Noch im September 2024 hatte derselbe Leaker angedeutet, dass kommende Remakes nicht den gigantischen Umfang von RE4 erreichen würden. Damals bezeichnete er Resident Evil 4 Remake als „das Kronjuwel“ unter den Neuauflagen. Dass er nun plötzlich von einem großen Budget spricht, wirkt wie eine Kehrtwende. Oder ein Hinweis, dass Capcom seine Strategie angepasst hat. Allerdings vor RE Code: Veronica soll ein Remake zu RE Zero erscheinen. Beide Projekte sollen ungefähr zeitgleich fertiggestellt werden.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Was Capcom noch plant

2026 feiert die Resident-Evil-Reihe ihr 30. Jubiläum und Capcom fährt dafür große Geschütze auf. Am 27. Februar 2026 erscheint der nächste Hauptteil, Resident Evil Requiem (RE9).

Wie weit die Entwicklungen von Zero und Code: Veronica sind ist derzeit nicht bekannt. Wahrscheinlich ist allerdings, dass sich Capcom die Remake-Veröffentlichungen für die Jahre nach Requiem aufhebt. Immerhin kann man so quasi jedes Jahr den Resident Evil-Fans ein neues Spiel bieten.

Derzeit ist noch alles sehr spekulativ, weil Capcom selbst noch nichts angekündigt hat. Auch wenn der japanische Entwickler/Publisher noch schweigt, werden die Gerüchte immer lauter. Sollte sich der neueste Leak bewahrheiten, könnte ein Resident Evil Code: Veronica Remake ein echtes Highlight werden. Und vielleicht das Remake, das Fans seit 20 Jahren erwarten.

Nicht verpassen!