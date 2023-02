Resident Evil 4 Remake: Eine gute Nacherzählung?

Der neueste Trailer zeigt ikonische Gesichter und Orte, wird Resident Evil 4 Remake daher eine großartige Nacherzählung des Horrorklassikers?

Resident Evil 4 (Remake) - (C) Capcom

Resident Evil Fakten

Entwickler: Capcom Publisher: Capcom Genre: Action PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Resident Evil

Capcom präsentierte während der neuesten PlayStation State of Play-Präsentation am gestrigen Donnerstag einen neuen Trailer für das Remake von Resident Evil 4. Und es sieht so aus, als würde es eine interessante Nachbildung eines der besten Horrorspiel-Klassiker aller Zeiten werden.

Was sieht man im neuesten Trailer? Dieser ist vollgepackt mit ikonischen Gesichtern und Orten aus dem Original-Spiel aus dem Jahr 2005. Man sieht Leon und Ashley zwischen Trümmern an den Burgmauern, Leon nimmt es mit gleich zwei gigantischen Gegnern auf und trifft Major Jack Krauser von Angesicht zu Angesicht. Und ein mächtiger Showdown. Der Trailer macht echt Laune darauf, dass Spiel selbst zu spielen.

WERBUNG

Lange warten müssen wir ohnehin nicht mehr darauf. Resident Evil 4 (Remake) erscheint am 24. März 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Windows PC. Wie der Trailer enthüllte soll es bald auch eine “spezielle Demo” geben, auf die wir uns freuen dürfen.

Wer sich eine PlayStation VR 2 geholt hat, hat doppelte Freude auf das Spiel. Genauso wie Resident Evil Village wird auch das Remake zu Teil 4 der ikonischen Horrorspiel-Serie einen VR-Modus bekommen. Und noch besser: der VR-DLC wird kostenlos sein. Außerdem wird es nach Release den DLC “Die Söldner” geben.