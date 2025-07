ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Das Wichtigste in Kürze

Nach Jahren endlich auf Konsolen portiert.

Der Titel ist schon fast zu realistisch geraten.

Neue Missionen sind für nächstes Jahr schon angekündigt.

Ready or Not ist ein Stealth-Shooter. Der Titel wurde von VOID Interactive am 13.12.2023 für PC (Steam Early Accces 17.12.2021) veröffentlicht. Nun ist der Titel erstmals für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S am 15.07.2025 erschienen. Wir haben uns einen Tarnanzug geschnappt um herauszufinden wie gut der Port von PC auf Konsole geglückt ist.

Kein Kindergeburtstag

Der Titel spielt in der fiktiven Stadt Los Sueños, für welche unverkennbar Los Angeles als Vorlage diente. Story gibt es keine, nur verschiedene Missionen, welche man als Commander eines SWAT-Teams mit positivem Ausgang erledigen muss. Diese Missionen sind kreativ, komplett unterschiedlich und haben nichts miteinander zu tun.

Während man bei einem modernen Shootern eher an Titel wie Overwatch denkt, der irrt sich bei Ready or Not gewaltig. Hier steht kein Spaß im Vordergrund, sondern absoluter nervenaufreibender Horror. Vorlage waren hier offensichtlich die Rainbow 6– und SWAT-Reihe. Die Einsatzorte sind absolut realistisch gestaltet und tragen vor allem dazu bei, dass man vergisst, dass man ein Videospiel spielt. Folgt man diesem Gedankenzug so wird einem bewusst, dass manche Menschen tatsächlich so einen Job ausüben, bei welchem ungewiss ist, ob diese jedes Mal von der Arbeit heimkommen.

Das Grauen, das Grauen

In Ready or Not findet sich das Team jedes Mal in ein realistisches kriminelle Szenario wie beispielsweise Drogengeschäfte oder Menschenhandel hineingeworfen. Allein der Lade-Bildschirm in welchem das Team wortlos ohne musikalische Untermalung hingefahren wird, sorgt für eine bedrückende Stimmung. Am Einsatzort angekommen ist es absolut unklar was man genau vorfinden wird. Es steht einem dann frei auf welchem Wege man die gefährliche Situation entschärft.

Nur mit Ruhe und bedachten Schritten ist man erfolgreich, da jeder Fehltritt der letzte für den Spieler oder ein Teammitglied sein kann. Trifft man auf eine Person vor Ort, ist auf jeden Fall Vorsicht angebracht, denn jeder Zivilist könnte ein Täter sein, deshalb sollte man auch diese mit Kabelbindern festnehmen. Aber ob es so weit kommt ist nicht sicher, da manche Täter einen sehr nervösen Zeigefinger haben und auf das komplette Team ballern. Deshalb muss der Spieler vor jeder neuen, geschlossenen Tür aufpassen, dass er vor Angst keinen Buntstift verliert.

Nicht schießen!

Da es sich bei Ready or Not nicht um einen klassischen Shooter, sondern um eine Simulation, der schlimmsten Polizeiarbeit handelt, ist das Ziel jeder Mission, möglichst keine Opfer zu machen. Weder im Team, noch bei den Zivilisten, noch bei den Tätern. Vor den Missionen bewegt man sich in einem Polizeipräsidium, in welchem man sich frei bewegen kann. Es ist großzügig gestaltet und dient dazu die Ausrüstung und die Missionen auszuwählen. Leider findet ansonsten keine Interaktion mit den Räumlichkeiten oder den Kollegen statt, weshalb ein einfaches Menü dafür die Missionsauswahl effizienter gestaltet hätte. Online kann sogar mit Crossplay im SWAT-Team gespielt werden. Kostenpflichtige DLCs mit weiteren Missionen werden bereits angeboten. Eine weitere ist für nächstes Jahr angekündigt.

Gyro-Aiming!

Da Gyro-Aiming mittlerweile von allen Konsolen unterstützt wird, ist es leider immer noch keine selbstverständlichkeit, dass jeder moderne Shooter diese nutzt. Es ist bei Ready or Not eine positive Überraschung, dass Gyro-Aiming möglich ist – diese muss in den Optionen aktiviert werden. Bei den so Einstellungen fällt auf, dass es sich eigentlich um einen PC-Titel handelt, denn diese können bis ins kleinste Detail angepasst werden. Was immer schwierig bei so einem Port ist, ist die Controllerbelegung, da diese im Vergleich zu einer Tastatur mit vielen Knöpfen limitierter ist. Ready or Not hat das gut gelöst und das Gyro-Aiming ersetzt die Computermaus!

Wie realistisch darf ein Videospiel sein?

Das Leveldesign der unterschiedlichen Level ist mit so vielen Details gestaltet, sodass es leicht fällt sich auf den Realismus von Ready or Not problemlos einzulassen. So gehen natürlich Scheiben, aber auch Glasflaschen in Einkaufsregalen kaputt. Auch Wände können durchschossen werden. Während man an solche Kleinigkeiten gedacht hat, hat man auf der anderen Seite hat man mit Animationen gespart. Beispielsweise wenn eine Waffe als Beweismaterial eingepackt wird, ist die von einem Frame zum anderen schon eingesackt. Dies ist aber ganz typisch für einen portieren PC-Titel, an welchem man mit solchen Animationen immer wieder erinnert wird. Es dient als Stilmittel.

Die Animationen des Teams, welches einen auf Schritt und Tritt begleitet, lässt einen vergessen, dass man nicht immer online spielt. Auch die NPCs, welche entweder Zivilisten und/oder Täter sind, handeln manchmal bewusst zwiespältig, sodass man eine gesunde Angst vor ihnen haben muss.

Willkommene Actionfilmelemente

Die Soundkulisse von Ready or Not klingt sehr realistisch. Die Stimmen und Toneffekte hallen je nach Räumlichkeit. Der Soundtrack dümpelt in den meist ruhigen Situationen in sehr düster, dissonanten Synth-Klängen auf ambiente Art im Hintergrund, bis er in einer eskalierenden, brenzligen Situation zu einem Actionfilm-Soundtrack wechselt. Dies mag zwar was vom Realismus wegnehmen, aber es stört nicht wenn man zwischen den realistischen Toneffekten, welche man aus amerikanischen Bodycam Videos kennt, auch unterhalten wird.

Fazit zu Ready or Not

In Ready or Not trifft man in unterschiedlichen Leveln auf allerlei menschliche Abgründe. Schaut man in diese, muss man versuchen sich nie auf die selbe Ebene hinunterziehen zu lassen. Eiserne Disziplin und Geduld werden belohnt, ist aber aufgrund der gefährlichen Situationen gar nicht so einfach beizubehalten. Der Titel sieht und fühlt sich nach wie vor wie ein PC-Titel an, ist für einen Konsolen-Port aber sehr gelungen.

Der Titel ist für Actionliebhaber und zartbesaitete Spieler nicht zu empfehlen. Wer allerdings in brenzligen Situationen Ruhe bewahren und strategisch vorgehen mag und kann, dem sei dieser überaus realistische, taktische Stealth-Shooter wärmstens empfohlen. Wer es vermag sein Team heil durch sämtliche Missionen zu bringen, der sollte sich überlegen sich bei der Polizei zu bewerben.

