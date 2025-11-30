Vor 53 Jahren erschien Pong: Das Spiel, das die Gaming-Welt für immer veränderte

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Vor genau 53 Jahren begann eine neue Form der Unterhaltung. Nicht mit einer großen Konsole. Nicht mit einem Blockbuster-Spiel. Sondern mit einem kleinen Arcade-Automaten in einer Bar in Kalifornien (USA). Dort stand zum ersten Mal Pong. Ein Spiel, das die Welt der Videospiele grundlegend verändern sollte.

1972 konnten sich nur wenige vorstellen, dass Games einmal zu einem milliardenschweren Markt anwachsen würden. Computer waren kompliziert und kaum als Freizeitgerät gedacht. Doch Pong zeigte, wie faszinierend ein interaktives Spiel sein kann. Menschen standen vor dem Bildschirm, staunten und entdeckten etwas völlig Neues. Sie konnten zum ersten Mal selbst steuern, was auf dem Bildschirm passiert. Eine Idee, die heute selbstverständlich wirkt, damals aber revolutionär war.

Die Entstehung eines Klassikers

Pong wurde von Allan Alcorn bei Atari entwickelt. Eigentlich sollte es nur eine Trainingsaufgabe sein. Atari-Gründer Nolan Bushnell wollte testen, wie Alcorn mit der Hardware umgeht. Das Ergebnis war ein simples Tischtennis-Spiel mit zwei Schlägern, einem Ball und wenigen Tönen. Genau diese Einfachheit machte diesen Titel sofort verständlich.

Als der erste Automat in einer Kneipe in Sunnyvale aufgestellt wurde, geschah etwas Unerwartetes. Die Menschen spielten ohne Pause. Der Automat sammelte so viele Münzen, dass er irgendwann nicht mehr funktionierte, weil die Box überfüllt war. Atari erkannte das Potenzial und brachte Pong landesweit auf den Markt. Die Nachfrage war enorm. Innerhalb kurzer Zeit stand der Automat in Bars, Bowlingbahnen und später in den ersten richtigen Arcade-Spielhallen. Pong war der erste große Videospiel-Hit der Geschichte. Aber nicht das erste Videospiel überhaupt. Dies war „Tennis for Two“. Es wurde 1958 vom amerikanischen Physiker William Higinbotham erfunden. Dabei konnte man einen Tennisball über das Netz herumschießen.

Der Beginn einer neuen Industrie

Pong zeigte, dass Videospiele ein geschäftlicher Erfolg sein können. Investoren wurden aufmerksam. Firmen entstanden. Neue Technologien entwickelten sich. Atari brachte 1975 sogar eine Heimversion auf den Markt. Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Spielekonsolen, die später mit Geräten wie dem Atari 2600 oder dem NES – Nintendo Entertainment System – (von Nintendo) weltweit populär wurden.

Auch die Grundidee von Pong lebt weiter. Spiele müssen nicht kompliziert sein, um Menschen zu begeistern. Klare Regeln und schnelle Rückmeldungen sind bis heute wichtige Elemente des Game-Designs. Außerdem half Pong dabei, Arcades zu sozialen Treffpunkten zu machen. Viele Klassiker der 70er und 80er bauten darauf auf. Ohne Pong wäre die Geschichte von Pac-Man, Space Invaders oder Donkey Kong wohl anders verlaufen.

Heute gilt Pong als Startpunkt der modernen Gaming-Kultur. Es beeinflusst Indie-Spiele, Multiplayer-Titel und selbst große Konsolenentwicklung. Auch wenn es minimalistisch wirkt, bleibt seine Wirkung riesig. Pong war der Anfang. Aus diesem Anfang wurde eine weltweite Industrie.

