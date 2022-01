Pokémon Legends: Arceus – Neuer Werbespot zeigt mehr vom Gameplay

Pokémon Legends: Arceus erscheint exklusiv für die Nintendo Switch. - (C) Nintendo, The Pokémon Company

Pokémon Legends: Arceus verspricht, die größte Veränderung für das beliebte Franchise seit langer, langer Zeit zu werden. Vor dem Release des Open-World-Action-Rollenspiels rühren The Pokémon Company und Nintendo die Marketing-Trommel und präsentieren viele neue Werbespots, die auch einiges zum Gameplay von Pokémon Legends: Arceus präsentieren.

Insgesamt handelt es um drei neue Werbespots, die allesamt am japanischen YouTube-Kanal von Nintendo zu finden sind. Die Werbespots sind demnach auch auf Japanisch und dauern jeweils um die 30 Sekunden. Trotz der kurzen Länge der Videos zeigen sie einige Gameplay-Ausschnitte aus dem Nintendo Switch-Spiel.

Pokémon Legends: Arceus – Japanische Werbespots zeigen uns mehr vom Gameplay des Spiels

Von der Durchquerung von Land, Luft und Wasser über Einblicke in verschiedene Orte in der Spielwelt bis hin zu wichtigen Aktivitäten wie dem Beobachten und Fangen von Pokémon und der Teilnahme an Pokémon-Schlachten gibt es hier viel zu sehen. Nachfolgend könnt ihr euch die drei Werbespots anschauen.

Pokémon Legends: Arceus wird am 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Es könnte eines der meistverkauften Spiele dieses Jahr werden, immerhin sind Pokémon-Spiele laufend in den TOP 22-Charts der meistgespielten Titel auf der aktuellen Nintendo-Konsole. Bei den meistgespielten Titel für die Switch im Jahr 2021 in Europa finden sich Pokémon Sword und Shield auf den Plätzen 4 und 5. Der kostenlose MOBA-Titel Pokémon Unite schaffte es auf Platz 12 und die ersten Switch-Titel aus dem Franchise, Let’s Go Pikachu und Eevee befinden sich auf Rang 16 und 17.

Bereits letztes Jahr hat uns ein Leaker verraten, dass das Spiel “verdammt schwer” wird. Auch gab es Informationen zur Spiellänge.