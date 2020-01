Pokemon Home startet im Februar 2020

Pokemon Home - (C) Game Freak

Während der Pokemon Direct-Präsentation enthüllte der Pokemon Sword and Shield-Entwickler Game Freak das Veröffentlichungsfenster für den bevorstehenden Pokemon Home-Dienst. Pokemon Home wurde ursprünglich im vergangenen Sommer angekündigt und als neuer Cloud-basierter Pokemon-Speicherdienst für Nintendo Switch, iOS und Android beschrieben.

Pokemon Home wird der Nachfolger von Nintendo’s Pokemon Bank App für das 3DS. Es wird zukünftig die Hauptspeicherlösung für Pokemon sein und die Übertragung von Pokemon von Pokemon Bank, Pokemon GO, Pokemon Let’s Go Pikachu/Eevee sowie Pokemon Sword and Shield unterstützen. Mit der App können Benutzer Pokemon lokal oder online mit Freunden und anderen auf der ganzen Welt tauschen. Pokemon Home kann jedoch nicht zum Übertragen von Pokemon auf ältere Titel verwendet werden. Nur Pokemon Sword and Shield können Pokemon in der Cloud ein- und auslagern. Dies wurde Teil der großen Kontroverse um Sword and Shield, die Game Freak im neuesten Pokemon Direct nach Kräften zu besänftigen versuchte.

Nachdem der Entwickler den kürzlich enthüllten Erweiterungspass für Pokemon Sword and Shield detailliert vorgestellt hatte, kündigte er an, dass Pokemon Home nächsten Monat zum Download zur Verfügung stehen wird. Nach dem Kauf eines Abonnements können Benutzer Pokemon, das über den Sword and Shield Expansion Pass hinzugefügt wurde, in ihr Spiel aufnehmen, auch wenn sie den Pass selbst nicht besitzen. Diese Funktionalität wird Teil der kostenlosen Updates für Sword and Shield in naher Zukunft sein, und Game Freak gab bekannt, dass weitere Details in Kürze veröffentlicht werden.

Pokemon auf der Nintendo Switch: Erste Erweiterung startet im Juni 2020

Die Direct-Sendung präsentierte auch viele andere Informationen über die Zukunft von Pokemon. Die Erweiterungen werden Sword and Shield um über 200 bekannte Pokémon erweitern, darunter legendäre Pokémon aus früheren Generationen. Sowohl die Isle of Armor-Erweiterung als auch die Crown Tundra-Erweiterung sollen voller Inhalte sein und werden im Juni 2020 bzw. im Herbst 2020 veröffentlicht.

Trotz der Aufregung der Fans, die sich aus einigen Designentscheidungen des Entwicklers ergibt, hat Pokemon Sword und Shield regelrecht Verkaufsrekorde gebrochen. Einige der Beschwerden, die langjährige Pokemon- Spieler haben, sind berechtigt, aber ein Großteil der Reaktionen der Fans auf diese neuesten Titel war unverhältnismäßig. Die Vorwärtsfunktionalität von Pokemon Home und die Tatsache, dass eine große Anzahl fehlender Pokemon nur im Rahmen einer kostenpflichtigen Erweiterung zu den Spielen hinzugefügt wird, können diese Fans erneut verärgern. Game Freak scheint jedoch entschlossen zu sein, Sword and Shield zu den attraktivsten Spielen zu machen, die sie sein können, selbst für diejenigen, die von ihnen abgeschreckt wurden.

Pokemon Home wird im Februar 2020 veröffentlicht.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.