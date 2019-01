Wenn ihr Mitglied im PlayStation Plus-Programm seid, dann seid ihr erstens einmal nicht allein. Schätzungsweise 50 Millionen Mitlgieder gibt es weltweit. Und diese bekommen im Februar zwei Highlights kostenlos.

For Honor

In For Honor (Release 2016) betreten Spieler ein unbarmherziges Schlachtfeld, um für die Ehre einer von drei Krieger-Fraktionen zu kämpfen: die flinken Chosen, die knallharten Warborn und die tapferen Ritter der Legions. Mit ungeahnter Präzision in der Steuerung behalten Spieler stets Kontrolle über jeden Hieb, jede Blockade, jeden Stich und jede Parade, um die Feinde mit List, Strategie und Teamplay im Nahkampf in die Knie zu zwingen.

Bereits morgen erscheint für For Honor die „Year 3 – Season 1“. In „Vortiger“ wird der Ritterfraktion ein neuer Held das Portfolio ergänzen, der schwarze Prior. Die schwarzen Prioren sind Meister des Schwertes und des Schildes, Beschützer des Schlachtfeldes, die in der Lage sind, Angriffe aus allen Richtungen abzuwehren und zu kontern. Der schwarze Prior wird für alle Besitzer des Year-3-Passes am 31. Januar sofort spielbar sein, während alle anderen Spieler den schwarzen Prior am 7. Februar für 15.000 Stahl freischalten können.

Mit Year 3 Season 1 wird das Entwickler-Team weiterhin das allgemeine Balancing der Helden verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Shugoki, Kriegsfürst und Friedenshüter. Zusätzlich werden dem Spiel am 31. Januar kostenlos für alle Spieler die neue Karte, „Harbor“, neue Ausrüstung, neue Anpassungs-Optionen und Verbesserungen am Matchmaking hinzugefügt.

HITMAN: The Complete First Season

In HITMAN: The Complete First Season (Release 2017) haben die Spieler als Agent 47 den Auftrag, die mächtigsten und prominentesten Ziele auf der ganzen Welt zu liquidieren. In den Episoden der ersten Staffel reisen Spieler dafür nach Frankreich, Italien, Marokko, Thailand, Japan und in die USA, um ihr Geschick und ihre Kreativität beim Ausführen der spannenden Auftragsmorde unter Beweis zu stellen.